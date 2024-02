Casal reitera que l'acord d'associació només afectaria l'1% de medicaments importats de fora de la UE

Andorra la VellaEl sector farmacèutic ha manifestat un cert neguit per la pèrdua d'autonomia a l'hora d'importar medicaments de fora de la Unió Europea que comportaria l'acord d'associació. I Govern no ha trigat gaire a donar la seva resposta. Guillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu de l'executiu, ha reiterat que "els medicaments de fora de la UE representen un 1% del volum econòmic important per les farmàcies andorranes", referenciant les dades duaneres i ha dit que això no té una importància significativa al seu negoci. Respecte a l'oferta de medicaments, ha afirmat que s'ha de "posar per davant de tot el sistema de salut pública". A més, ha aclarit que l'acord d'associació "no afectarà l'oferta que puguin tenir els ciutadans a l'hora d'accedir a certs medicaments".