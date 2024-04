Casal valora positivament el reciclatge del 49% dels residus urbans i espera que pel 2035 sigui del 65%

Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presentat aquest dilluns els resultats de la gestió dels residus al país durant el 2023 davant de la Comissió de Coordinació del Pla Nacional de Residus (PNR), composada amb representants dels comuns i del Govern, així com de membres de la societat civil. Durant l’any passat es van generar un total de 152.196 tones de residus, de les quals 49.635 tones procedeixen dels anomenats residus urbans, que són aquells que es generen a les llars i els residus generats per serveis i comerços amb una composició similar als domèstics, que es van aconseguir reduir un 2,1% respecte el 2022. Aquest fet suposa, tal com ha destacat el ministre, que durant l’any passat es van generar menys residus urbans gràcies a la prevenció.

Del total de residus urbans recollits, Casal ha explicat que les dades dibuixen que s’aconsegueix reciclar el 49%, una dada exacta a l’assolida l’any passat i molt similar a la d’anys anteriors. La recollida selectiva que més tones recicla continua sent el paper i cartró, seguida del vidre, envasos lleugers i la matèria orgànica.

Malgrat que els objectius marcats per aquests anys s’han assolit, el ministre ha apuntat que “cal fer un pas més” per assolir els propers objectius recollits a la Llei d’economia circular i al nou Pla Nacional de Residus que encomanen que el percentatge de reciclatge s’ha d’elevar fins als 65% el 2035. En aquesta línia, ha recordat que la competència en la recollida selectiva i dels residus urbans és dels comuns, i per això s’ha emplaçat a treballar per establir nous mètodes de recollida que permetin incrementat el percentatge de reciclatge i impulsar campanyes explicatives i de sensibilització per reduir els productes impropis que es troben en la recollida selectiva. Així mateix, el titular de Medi Ambient ha comentat que durant la reunió s’ha continuat treballant per estudiar la possibilitat d’implementar la recollida domèstica generalitzada de la matèria orgànica així com també estendre la recollida del tèxtil.

La comissió tambéan ha permès explicar als actors implicats les diferents accions que ha desenvolupat el ministeri per desplegar la Llei d’economia circular, com ara la prohibició dels productes de plàstic d’un sol ús i dels productes en monodosi, l’impuls d’espais específics als centres comercials per la promoció de productes que estan propers a caducar i així evitar el malbaratament alimentari i la promoció del consum d’aigua de l’aixeta per reduir els envasos, entre d’altres accions.