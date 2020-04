Per a moltes persones, el moment més important de la seva vida és el dia del seu casament. De mitjana, els futurs nuvis dediquen entre 6 i 8 mesos en la preparació d’aquelles 24 hores que no es tornaran a repetir mai més. És, sens dubte, la celebració més esperada de l’any. Però si una cosa ens ha ensenyat la crisi de la Covid-19 és que ja no podem esperar que res sigui normal, i que ' posposar' és un nou verb que les parelles han hagut d’aprendre a contracor.

La Sílvia Esteve i en Marlon Queirós s’havien de casar el pròxim 20 de juny al Santuari de Meritxell, però un convidat inesperat els va espatllar la festa. "Per culpa del coronavirus hem hagut de posposar el casament. Ho teníem gairebé tot a punt: el fotògraf, el convit a l’hotel Nòrdic... però fa una setmana vam decidir que havíem de parar-ho tot", explica la Sílvia, i en Marlon afegeix: "En un casament t’has de poder abraçar i fer petons amb la família, sinó, no té cap sentit". Com ells, desenes de parelles al Principat s’han vist obligats a cancel·lar o ajornar el dia del casament. Amb esglésies i parròquies pràcticament tancades i tots els restaurants del país amb la prohibició d’oferir servei, celebrar un matrimoni és ara mateix impossible.

Malgrat que el Govern encara no ha detallat quin dia exacte podrà tornar a la normalitat el sector de l'hoteleria, els epidemiòlegs auguren que les primeres celebracions autoritzades només es podran dur a terme si els convidats mantenen les distàncies de seguretat i els locals garanteixen un aforament màxim. La Sílvia i en Marlon s’han curat en salut i es donaran el 'sí, vull', el 26 de juny del 2021; "haurem d’esperar tot un any però així ens assegurem que tot haurà passat, volem que la gent gaudeixi de la festa al màxim i no tingui por", afirmen convençuts.

En aquest sentit, la 'wedding planner' Lara Cos recomana a les parelles andorranes que està ajudant, a ser "optimistes" i pensar que "malgrat porten molt de temps esperant amb il·lusió aquest moment, és millor ajornar-lo uns mesos, perquè no es pot garantir el servei de tots els proveïdors implicats".

Adeu a les comunions de primavera

Els casaments no han estat els únics projectes de vida que s’han quedat en suspens. D’aquí a unes setmanes, s’haurien d’haver començat a celebrar les tradicionals comunions de primavera, “però tal com avança el desconfinament al país, ja ens podem anar oblidant”, assegura en Gines Torres, responsable d'una empresa dedicada al muntatge d’esdeveniments familiars a Andorra i als Pirineus catalans. El seu negoci ja ha patit una dotzena de cancel·lacions de comunions i sis més de casaments. Torres lamenta que el Govern "no està sent gens clar amb els negocis que es dediquen al món de l’espectacle o els actes amb molta gent". També admet que "quan truquen els clients per anul·lar el contracte, no els hi podem dir res perquè ni tan sols nosaltres sabem si podrem obrir els pròxims mesos".

El sector aposta per incentivar a les parelles i famílies a posposar, en comptes d’anul·lar, com han fet la Sílvia i en Marlon, perquè quan ens deixin sortir, celebrarem la vida amb tota mena de luxes.