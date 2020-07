Les cases pairals obren portes

El decret publicat l'1 de juliol al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) estableix que els comuns ja tenen permís per reobrir les cases pairals, sempre i quan se segueixin mantenint les recomanacions sanitàries per evitar nous contagis. Davant del perill que suposa agrupar persones en un espai tancat i compartir estris, les llars de jubilats han optat per adaptar els horaris, anul·lar el servei de menjador i potenciar les activitats esportives a l'aire lliure, contribuint així a l'embelliment saludable d'aquestes persones.



El comú de Sant Julià Lòria ja va obrir aquest espai per a la gent gran aquest divendres, però de manera parcial. L'horari habitual per a la temporada d'estiu és de les 9.30 a les 13 hores i de les 17 a les 20 hores, però en aquest cas s'ha adaptat de manera intensiva de les 8 a les 15 hores. Segons ha explicat la responsable de la Llar de Lòria, Núria Blanco, aquesta obertura parcial es mantindrà fins que el Govern no dicti el contrari. Quant a les activitats, "les estem fent a l'exterior" i tenen a veure amb el manteniment físic, sobretot pel que fa a exercicis com el ioga. En aquest indret s'ha deixat d'oferir el servei de menjador i les activitats de la tarda, que principalment se centraven en els jocs de taula. El distanciament social i l'ús de mascareta en espais reduïts també és una de les obligacions que s'han establert.

En el cas d'Andorra la Vella la reobertura es va fer aquest dilluns. L'aforament de la Casa Pairal de la plaça del Poble passa el centenar de persones, però segons ha detallat el comú, en aquests moments s'ha limitat a una setantena de padrins. En tot moment es garanteix la distància entre persones d'1,5 metres i és obligatori l'ús de la mascareta. Quant als protocols sanitaris, la corporació també prohibeix que es comparteixi material, per la qual cosa queden suspesos els jocs de taula o de cartes. Això provoca que es promoguin activitats exteriors, com és el cas de la pràctica de la petanca o els passejos a l'aire lliure.



La Casa Pairal de la Massana torna a obrir portes a partir d'aquest dimecres. L’horari serà de 15 a 20 h i l’aforament màxim de 16 persones. I als matins de dilluns, dimecres i divendres hi haurà passejades pels camins de la parròquia, de 10 a 12 h. Caldrà seguir les mesures de seguretat sanitària com l’ús de mascareta, la neteja de mans i la distància entre persones.



A Ordino, la reobertura s'ha fet aquest dimarts i els horaris es continuen mantenint igual que abans de la pandèmia. Així, la Casa Pairal ofereix els seus serveis de les 9 a les 13 hores i de les 16 a les 20 hores. L'aforament s'ha limitat al 50%, per la qual cosa l'assistència s'ha limitat entre unes 20 i 25 persones. En aquest cas, l'única activitat que s'ofereix és la petanca fora del centre esportiu, un espai que està destinat exclusivament per a la gent gran. La higiene de les mans, l'ús de la mascareta i la distància social és una de les principals normes a seguir.

Des d'Encamp s'assenyala que, de moment, no s'ha decidit la nova data d'obertura. Tot i això, se segueixen portant els àpats a domicili a la gent gran.