Salut assegura que s'allargarà el confinament

Salut ha informat que el nombre de casos actius per coronavirus s'eleven a 162, amb 26 persones hospitalitzades i set a la Unitat de Cures Intensives (UCI), entre les quals hi ha tres persones de poc més 50 anys i una treballadora del Cedre de 24 anys. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ha manifestat que, a excepció del pacient de 88 anys, la resta de contagiats que es troben a l'UCI estan en una situació de millora i fins i tot "un d'ells podrà ser extubat properament". D'altra banda, el Govern ha confirmat la mort d'una persona de 88 anys, que tot i que el quadre clínic era sospitós, encara no poden confirmar que hagi estat per coronavirus. Quant al personal sanitari, són 46 els casos positius i 163 es troben a casa per confinament, el que representa un 30% de la plantilla del SAAS. Tot i així, el ministre ha assegurat que durant aquesta setmana es recuperaran 62 sanitaris i es preveu que la setmana vinent uns altres 50 també s'incorporin a la feina.

Pel que fa al centre sociosanitari el Cedre, hi ha un total de 16 casos sospitosos, nou de positius i dos residents que es troben a l'hospital. Tal com el Govern ja havia indicat, diversos residents del Cedre i de la residència Salita s'han traslladat a hotels on estan sent atesos per personal del SAAS i voluntariat. En aquest aspecte, i per tal de millorar la comunicació, el ministre ha confirmat que s'ha posat a disposició d'aquests residents telèfons mòbils perquè puguin fer videoconferències amb les seves famílies.

En aquest sentit, Benazet no ha pogut assegurar quan arribarà el pic de casos a Andorra, però ha declarat que l'estratègia que estan seguint està funcionant. "Intentem allargar el pic perquè com més ho fem menys fort serà", ha indicat el ministre, que ha afegit que pretenen trobar la base epidèmica amb "la voluntat de tractar com més malalts millor en una primera fase amb hidroxicloroquina". A més, ha matisat que ara estan tenint una capacitat de diagnòstic i de resultats molt més important perquè treballen amb més laboratoris a banda de ja tenir el Centre Intermedi de Control. A més, ja s'han realitzat 116 persones recollides de mostres des de vehicles per a proves de diagnòstic. Tot i això, Benazet ha indicat que no és suficient i que ja tenen previst el mecanisme per prorrogar les mesures de confinament. "Les decisions s'han de prendre dia a dia", ha comentat, i ha afegit que considera que la situació es podria allargar durant un mes i mig o dos mesos.

D'altra banda, Benazet ha confirmat que aquesta setmana es rebrà material d'abastiment que pot servir per a tota l'evolució de la pandèmia. També ha comentat que les mascaretes fetes pels voluntaris seran distribuïdes des del COEX a totes aquelles persones que estan donant serveis de suport i també a les que es considerin més vulnerables. No obstant, ha reconegut que per seguir amb l'estratègia que s'han marcat, necessiten més hidroxicloroquina, ja que es vol arribar a tenir un abast "que permeti tractar inclús als pacients molt lleus i també els seus contactes".

Actualment hi ha 4 persones que podrien ser donades d'alta però estan a l'espera de donar negatiu a les dues proves en un interval de 48 hores. Per tal d'alliberar llits d'hospital, Benazet ha indicat que s'està estudiant que puguin tornar a casa amb la família, sempre quan hagin tingut contacte previ. Aleshores es mantindria en confinament a tota la família fins que tots tinguessin dues proves negatives. En cas que estiguessin sols, el ministre ha declarat que se'ls destinaria a una planta que s'habilitarà al Cedre o a un hotel.

Nivells d'atenció i millora de la comunicació

Des del Govern també s'ha volgut recordar els diferents nivells d'atenció que ha de rebre una persona depenent dels seus símptomes. Quan es tracta d'un quadre lleu, ha d'estar controlada telefònicament pel metge referent. Si es presenta algun símptoma, es pot desplaçar al Centre Intermedi de Control per avaluar la seva situació. En cas de presentar ja símptomes que angoixen al pacient, es recomana trucar directament al 116 perquè es desplaci fins a casa a fer-li un examen i avaluar el possible ingrés. En aquest sentit, Benazet ha indicat que la capacitat de resposta del 116 ha augmentat, ja que alguns metges confinats a casa estan atenent a les trucades. A més, ha comentat que els comuns també ajudaran el ministeri en la comunicació de les persones confinades a casa.

D'altra banda, per tal de millorar l'atenció de tothom, s'ha posat a disposició un servei de missatgeria al telèfon 606 181 per atendre i recolzar les víctimes de violència de gènere. Tot i assegurar que no han tingut constància de cap cas des del confinament, el titular de Salut ha indicat que és necessari protegir al màxim les dones en aquesta situació.