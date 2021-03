Els casos actius de coronavirus tornen a situar-se en els 300

Andorra la VellaLa xifra de casos actius de coronavirus torna a pujar i si bé aquest dimecres es mantenia per sota dels 300 (concretament eren 276) el total augmenta i aquest dijous són 300 les persones que tenen activa la malaltia. En les darreres 24 hores s’han notificat 28 positius i el total de casos des de l’inici de la pandèmia ja és de 10.976 persones. En les darreres hores s’han donat quatre altes i el total de malalts que han superat el virus és de 10.564. Pel que fa a les defuncions, es mantenen estables en 112, ja que sortosament en les darreres hores no s’ha hagut de lamentar cap nou decés.

Pel que fa a la pressió hospitalària, cal destacar que hi ha onze persones ingressades a planta de l’hospital (una més que dimecres) mentre que la xifra de malalts a l’UCI es manté estable en set, sis dels quals continuen necessitant ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat i des de l’executiu informen també que durant la jornada de dimecres es van administrar 21 vacunes.

Finalment, pel que fa a la població escolar, onze aules (una més que dimecres) estan sota vigilància activa –dues en total i nou en parcial– i 16 en vigilància passiva.