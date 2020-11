Els casos de coronavirus augmenten en 111 i ja són 5.319 els contagis totals

El Govern ha actualitzat novament aquest dissabte la situació epidemiològica al país. D'aquesta manera, des de la darrera actualització sanitària d'aquest divendres, s'ha registrat el contagi de 111 persones més, per la qual cosa el nombre de casos totals al Principat se situa en 5.319 (1.201 actius), i fins a 4.462 corresponen a la segona onada. Entre les dades positives, cal destacar que el nombre de funcions no ha variat i, per tant, aquesta xifra se situa en 75. Pel que fa a les altes, també s'ha registrat un increment significatiu, ja que s'han passat de les 3.156 notificades aquest divendres a les 4.043 fetes públiques aquest dissabte.

La pressió sobre el sistema sanitari també s'ha reduït. Actualment, a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 19 persones ingressades a planta (-8), de les quals 9 estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI), una menys que divendres, i 7 d'elles continuen requerint ventilació mecànica. Per la seva banda, a la planta Covid del Cedre també s'ha reduït el nombre de pacients ingressats, passant de 6 a 4. Quant a la situació a les escoles, hi ha 24 aules que estan sota vigilància activa, de les quals 5 estan aïllades totalment i 19 ho estan de manera parcial. Així mateix, 17 classes estan en aquests moments sota vigilància passiva en haver detectat algun cas.