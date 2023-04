Els casos de Covid-19 es mantenen estables

Andorra la VellaEl casos de Covid-19 segueixen estables i tal com han informat el ministre portaveu en funcions, Cesar Marquina, a hores d'ara són divuit (una menys que fa set dies) les persones que pateixen la malaltia i cap d'elles està ingressada. El nombre total de casos fins a la data és de 47.939. Hi ha hagut 47.762 altes i les defuncions vinculades a la malaltia sumen 159.

Pel que fa a les vacunes administrades, des de l'inici del pla de vacunació s'han inoculat 161.433 vaccins per fer front al coronavirus SARS-CoV-2 (58.193 primeres dosis, 57.567 segones, 43.107 terceres i 2.564 quartes dosis).

Per demanar hora de vacunació, s'ha de concertar cita a través del telèfon 821 955 i no és necessària cap prescripció mèdica. Cal recordar que des de fa uns mesos, per a les vacunes de record –és a dir les terceres i quartes dosis– s'administren els vaccins bivalents, fabricats a partir de la soca inicial i de la variant Òmicron que han circulat posteriorment amb més freqüència.

El Govern ha acordat prorrogar les actuals mesures durant una setmana més.