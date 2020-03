Els casos positius de la Covid-19 arriben a catorze

Els casos de persones que han donat positiu de la Covid-19 s’eleven ja a catorze, tal com ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d’actualització sobre l’evolució del virus. Entre aquests hi ha la dona de 87 anys que “evoluciona molt bé”, els dos fills (fill i filla), el gendre, tres mestres del centre educatiu on la filla i el gendre treballen (escola andorrana de batxillerat) i quatre professionals del SAAS, a més del turista madrileny i el pacient que es troba a la unitat de cures intensives de l’hospital amb un pronòstic greu. D’aquests catorze casos quatre es troben a l’hospital i els deu restants a domicili.

Benazet ha destacat que el volum de contactes s’eleva ja a 400 i que s’està fent un “seguiment exhaustiu” dels que estan donant positiu. En aquest sentit, ha incidit en què “aquesta epidèmia la passarem” i ha emfasitzat la necessitat que la gent es “corresponsabilitzi” en la presa de les mesures que des del Govern s’han impulsat i que es pugui anar superant aquesta crisi sanitària. El fet que quatre d’aquestes persones infectades siguin infermeres del SAAS, concretament de l’àrea que fa la prevenció de les infeccions, no preocupa el ministeri pel que fa al volum d’efectius disponibles, ja que tal com ha explicat Benazet, molts casos es “positivitzen” als sis dies i hi ha persones que ja porten deu dies confinades i, a més, s’ha mobilitzat altre personal. En aquest sentit, ha remarcat que hi ha unes vuit infermeres de les estacions d’esquí i un metge que ja estan a disposició i que si cal s'activarà personal que ja està jubilat. També s’ha contactat amb els metges de primària perquè atenguin només els casos més urgents i que la resta siguin atesos de manera domiciliària. Per aquest motiu, ha incidit en la necessitat que cal protegir “molt bé” aquest personal sanitari i ha explicat que aquesta mateixa setmana arribaran mascaretes de la Xina que haurien de “ser suficients” per a tot el personal. De moment, ha remarcat, s’estan “dosificant” i en aquest sentit, ha destacat que a Andorra s’està donant la mateixa situació que en d’altres països on aquest material de protecció és un bé escàs.

Efectes de l'estat d'alarma a Espanya

Al seu torn, el ministre portaveu, Eric Jover, ha volgut tornar a incidir en què malgrat aquest dilluns hagi ja entrat en vigor l’estat d’alarma a Espanya no hi haurà “un tancament hermètic” de la frontera i que l’abastiment de productes de primera necessitat estan garantits. En aquest sentit, ha volgut remarcar un “missatge de tranquil·litat” dels proveïdors i ha destacat que els professionals dels supermercats estan vetllant perquè es compleixin les mesures d’aforament als centres comercials. En aquest sentit, ha fet una crida a què les famílies s’abstinguin d’anar en grup a comprar ja que del que es tracta és que hi hagi la menor afluència possible en aquests espais.

Pel que fa al compliment del decret de tancament, ha manifestat que tant els inspectors de Comerç com la policia han aixecat acta de nou incompliments que acabaran en sanció. I quant als dubtes sobre la continuïtat de l’activitat de la construcció, que ha estat plantejada fins i tot per la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, Jover ha manifestat que el que s’ha intentat amb les mesures preses és que hi hagi el menor impacte per a l’activitat econòmica i que el que s’ha limitat són aquelles activitats que poden suposar una aglomeració de persones. Quant a les paraules de Gili, ha destacat que si subscriu el tuit publicat en nom del comú d’Escaldes-Engordany és “trist” que es facin “polítiques partidistes” en un moment com l’actual i ha emfasitzat que les decisions preses són en base a dades i recomanacions tècniques.

El portaveu del Govern també ha manifestat que el telèfon 188 ja ha rebut entre les 20 hores de diumenge i les 11.30 d’aquest dilluns 858 trucades i que molts dels dubtes són, precisament, sobre les activitats que es poden desenvolupar.

També ha anunciat que tant Andorra Telecom com les companyies de distribució elèctrica han arribat a un acord per a l’ ajornament fins a un màxim de sis mesos en el pagament de les factures i ha remarcat que aquesta és una de les mesures que es poden sumar a les ajudes que s’estan abordant amb els empresaris i que formaran part, a més, d’una llei òmnibus que es tramitarà d’urgència.