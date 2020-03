Els casos positius de coronavirus creixen fins als 74, 24 dels quals sanitaris

21 nous casos han fet que les darreres xifres de positius a la Covid-19 se situïn ja en 74, 24 dels quals són personal sanitari; sis persones més que aquest dimecres. D'aquest total de positius, dotze estan ingressats a l'hospital, dos dels quals a la unitat de cures intensives en estat greu. A aquestes persones que es troben al centre hospitalari cal afegir els dos positius que estan al centre sociosanitari El Cedre, on quatre residents més estan a l'espera de diagnòstic. Altres 60 persones són al seu domicili.

Aquestes dades han estat facilitades pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d'actualització de les dades referents a la pandèmia. El ministre s'ha comunicat, de nou, per via telemàtica ja que està confinat per haver estat en contacte amb una persona malalta. Martínez Benazet ha destacat que aquest dijous a la tarda s'ha fet el trasllat d'una quarantena de residents del Cedre a un hotel d'Escaldes-Engordany amb "l'objectiu que hi hagi més allunyament" entre les persones que no presenten símptomes i aquells que ara com ara estan confinats al centre sociosanitari. En total el centre compta amb més d'un centenar de residents.

El titular de Salut ha destacat que en els pròxims dies es pot donar un pic de casos i s'ha mostrat especialment "preocupat per la manca de professionals" que hi pugui haver per fer-hi front. En aquest sentit ha manifestat que les mesures que el Govern està prenent donaran resultat en "una setmana" i per aquest motiu ha tornat a fer una crida a la responsabilitat dels ciutadans. Així, ha lamentat que hi hagi qui es prengui aquesta crida a no moure's de casa "com unes vacances" i faci cas omís d'aquest advertiment. També ha comentat que ja s'ha començat a contactar estudiants d'infermeria i metges jubilats, entre altres professionals, que podrien prestar la seva ajuda en cas de necessitat. I ha avançat que, juntament amb Actua, s'està treballant en una aplicació informàtica per facilitar el control epidemiològic.

Tancament de les plantes de triatge de residus

El ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat, al seu torn, que s'ha publicat dos nous decrets que tenen a veure amb activitats econòmiques. Un és el que estableix el cessament de les plantes de triatge "amb l'objectiu de garantir la seguretat dels treballadors". En aquest sentit, ha destacat que mentre duri aquest tancament alguns elements de la recollida selectiva com els envasos i el cartró seran traslladats al centre de tractament de residus on es tractaran com la resta de deixalles. De totes maneres, ha apel·lat als ciutadans a no deixar de fer la recollida selectiva per "no perdre l'hàbit". L'altre decret és el que aixeca la prohibició de venda d'alcohol i tabac a persones que no fossin residents o andorranes ja que aquesta mesura estava destinada a que no es produís "un efecte crida" de visitants, efecte que ja no es dona pel tancament de les fronteres a Europa.

Jover ha tornat a incidir en la posada en marxa d'un formulari a la pàgina web del Govern per ajudar els temporers. En aquest sentit, ha recordat que "la situació de la mobilitat internacional s'està restringint cada vegada més i com més tardin, més dificultats tindran" per retornar als seus països. Per tant, un dels objectius és que es puguin agilitzar els tràmits per a la seva tornada a casa. Alguns d'aquests treballadors estan rebent SMS als seus mòbils explicant-los aquesta mesura.

El portaveu de l'executiu ha incidit en que en les pròximes hores es podria aprovar la llei òmnibus, ja que la intenció del Govern és que les mesures que se'n derivi puguin ser aplicades de manera immediata. En aquest sentit, ha tornat a reiterar que aquelles empreses que estiguin acomiadant treballadors no es podran beneficiar de moltes de les ajudes previstes per la llei. Sobre aquest tema, ha explicat que molts treballadors truquen al 188 per demanar què poden fer si són acomiadats i se'ls comenta aquesta decisió del Govern en relació a la llei òmnibus i se'ls recomana que truquin a Inspecció de Treball per verificar que l'acomiadament s'hagi fet correctament. Ha destacat que no es disposa de dades sobre quantes persones es poden trobar en aquesta situació de pèrdua del seu lloc de treball.

I quant a les mesures que ja hi ha en marxa, el ministre portaveu ha donat unes dades sobre el transport públic que exemplifiquen la davallada de l'activitat: ha vist disminuïda la seva afluència entre un 80 i un 92% respecte d'un dia del mes de gener. "Cal continuar en aquesta línia de moure's el mínim possible" ha incidit el ministre, que ha afegit que s'ha aixecat dues noves actes a dues activitats empresarials que no podien obrir i ho continuaven fent.

Finalment, i donat resposta a preguntes que els ciutadans plantegen a través del 188, ha manifestat que recomanen que no es fabriqui mascaretes casolanes.