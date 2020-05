Els casos totals per coronavirus no augmenten

El nombre de casos totals per coronavirus no augmenta. El Govern ha actualitzat aquest diumenge les dades sanitàries referents a la Covid-19 i ha informat que els casos totals es mantenen igual en 761, dels quals 93 resten actius i 617 persones ja han superat la malaltia, dues més que dissabte. Una altra de les dades positives és que no s'ha de lamentar cap mort en les darreres 24 hores i les defuncions es mantenen en 51.

Entre professionals de la salut encara hi ha 22 persones infectades i pel que fa als cossos especials només hi ha dues persones amb la malaltia. A l' hospital hi ha 8 casos actius, dels quals 7 es troben ingressats a planta i un està a la Unitat de Cures Intensives. Al Cedre el nombre de residents contagiats també continua disminuint. En aquests moments hi ha 12 persones positives, 7 de les quals provenen d'altres centres i 3 es troben en convalescència. Dels 140 resultats que s'han rebut, 135 han resultat negatiu i 5 positiu.