La CASS demana pujar les pensions inferiors a 2.750 euros amb l’IPC

Andorra la VellaEl representant dels pensionistes al consell d’administració de la CASS ha demanat un augment del 7% per a les pensions inferiors al salari mínim. Critica la proposta de la majoria parlamentària de pujar les pensions inferiors a 2.750 euros amb l’IPC.

Segons RTVA, Jacint Risco valora positivament la proposta de la majoria parlamentària en el pressupost del 2024 d’augmentar les pensions fins a 2.800 euros amb l’IPC, però considera que les inferiors al salari mínim haurien de pujar més, ja que “el salari mínim puja un 7% i resulta que les pensions pugen un 4,6%. Crec que algú ha d’explicar el perquè. Puc entendre que el teixit productiu vagi així, però si puja per uns també s’apuja per altres”.

Tant Risco com Fèlix Zapatero, president de la Federació de la Gent Gran, celebren que es demani incrementar també les jubilacions més elevades, les de més de 2.750 euros mensuals fins a 5.500 euros, congelades molt de temps.

La majoria parlamentària aclareix que només es poden beneficiar d’aquests increments les persones que siguin residents o que acreditin un mínim de cotització de 15 anys. No obstant això, alguns usuaris de dues cases pairals d’Andorra la Vella consideren insuficient la pujada del 4,6%, ja que l’habitatge, els aliments i els serveis continuen molt cars. Asseguren que “haurien de pujar una mica més, perquè d’aquesta manera no es pot viure” i expressen preocupació per la situació del cost de vida, incloent l’habitatge i l’electricitat.