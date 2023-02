La CASS finançarà el 90% de l'ingrés de menors en centres terapèutics i educatius

Andorra la VellaEl consell d'administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha acordat aquest dimarts donar compliment a l'encomana del Consell General d'establir el percentatge de copagament en el 10% a les famílies de menors amb trastorns mentals, de conducta o addiccions, que hagin de ser ingressats en centres terapèutics o educatius malgrat que aquests no siguin considerats com a hospitalaris tot i que els menors s'hi puguin allotjar durant el tractament. Així doncs, s'ha decidit establir la mateixa fórmula que amb els centres hospitalaris, amb els quals ja existeixen convenis que estableixen una cobertura mínima del 90%.

D'aquesta manera, el Govern publicarà pròximament el decret de regulació dels convenis amb la tipologia de centre terapèutic i educatiu. La modificació plantejada en la proposta d'aquest decret preveu, a més, que en els convenis específics es fixi la distribució del finançament de les prestacions. Des de la parapública també s'apunta que aquest decret no hauria de tenir implicacions en la part de la tarifa que s'ha d'aplicar a la CASS, atès que aquesta s'ha de correspondre a la càrrega sanitària que correspongui.

D'altra banda, i en relació amb la proposta presentada pel ministeri de Salut relativa a les tarifes del 2023 dels actes efectuats pels metges, els odontòlegs i els auxiliars mèdics, la CASS considera que l'augment de les tarifes d'aquests professionals de la salut s'hauria de correspondre amb l'increment de l'IPC del 7,1% de forma generalitzada. Pel que fa a les visites no presencials, la parapública ha refermat que aquestes tarifes haurien de ser, com a màxim, un 60% de les tarifes de les visites presencials. També han posat de manifest que algun dels actes d'anàlisis estan "sobrevalorats" i, per tant, "s'haurien de revisar a la baixa".

En relació amb els centres sociosanitaris, la CASS ha valorat favorablement incloure com a prestacions dins de la cartera de serveis l'atenció de mitjana estada assistencial en centres sociosanitaris i, d'altra banda, l'atenció de pacients amb un grau de dependència (GDA) de nivells 3, 4 o 5 que presenten incapacitat funcional o malalties cròniques degeneratives o de llarga evolució i que requereixen recuperació funcional intensiva o control i alleujament de símptomes.

Finalment, s'ha donat el vistiplau a l'actualització de les tarifes dels centres estrangers amb conveni amb la CASS (St. Joan de Déu, Lleida - Almacelles, St. Joan de Déu - hospital infantil i CETIR), sobre els quals "es valora molt positivament el servei ofert per aquests centres als assegurats".