La CASS opina que el sistema de pensions s'ha de reformar aquesta legislatura

Andorra la VellaEl president de la CASS, Marc Galabert, insta a abordar amb valentia política la reforma de les pensions durant aquesta legislatura, considerant que no fer-ho seria un fracàs. Adverteix que s'han de prendre mesures urgents per mantenir la viabilitat del sistema de pensions, com la possible pujada de cotitzacions o l'augment de l'edat de jubilació. Segons RTVA, Galabert destaca la impopularitat d'aquestes mesures, però les considera necessàries per garantir la sostenibilitat a llarg termini del sistema de pensions a Andorra. Reconeix també la necessitat de futurs ajustos, tot i les accions preses ara.