Castella i Lleó torna a suspendre la vacunació amb AstraZeneca "per precaució"

BarcelonaLa conselleria de Sanitat de Castella i Lleó ha tornat a suspendre aquest dimecres cautelarment la vacunació contra el covid-19 amb AstraZeneca a l'espera que l'Agència Europea de Medicaments (l'EMA, segons les sigles en anglès) presenti el seu nou informe de seguretat sobre la possible relació entre la vacuna i l'aparició de trombosi. La decisió afecta diverses vacunacions massives previstes en la comunitat i, en un comunicat, la conselleria ha explicat que la mesura s'adopta "en aplicació del principi de precaució que ha de regir la gestió d'alarmes i riscos en qualsevol medicament". Castella i Lleó també va ser el primer territori de l'Estat que va immobilitzar vacunes d'AstraZeneca a principis de març per la identificació d'alguns casos de trombosi entre persones que havien estat vacunades en alguns països europeus.

La suspensió de la campanya de vacunació amb AstraZeneca a Castella i Lleó ha arribat després que dimarts el cap de vacunes de l'EMA, Marco Cavalieri, assegurés al diari italià Il Messaggero que hi ha un vincle entre la vacuna d'AstraZeneca i els casos de rars coàguls de sang que s'han detectat entre la població que l'ha rebuda. Precisament aquest dimecres, l'EMA es reunirà per debatre l'informe de seguretat elaborat pel Comitè d'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància, una revisió que pretén concloure si realment hi ha una relació provada entre la vacuna i els poc freqüents casos greus i rars de trombosi.

De moment, Catalunya no suspendrà la campanya de vacunació amb AstraZeneca, que s'està inoculant eminentment a persones que tenen entre 60 i 65 anys. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va descartar-ho dimarts, hores després que transcendissin les declaracions de Cavalieri, i va insistir que cal esperar la publicació de l'informe de l'EMA abans de prendre cap decisió.

Per exemple, si Espanya ha de seguir els passos d'Alemanya o França, que només vacunen majors de 60 i 55 anys amb el preparat anglosuec, respectivament. Aquesta, però, seria una modificació que haurien d'acordar el ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. "I caldria trencar ja amb l'administració per edats de la vacuna", va defensar Argimon, que considera que totes les vacunes aprovades haurien de poder-se inocular a tothom major d'edat, independentment de l'edat, "tal com va aprovar-les l'EMA".

El govern espanyol la considera "segura"

La ministra d'Exteriors espanyols, Arancha González Laya, ha defensat des de Lituània que el que és important és el que decideixi l'EMA i que de moment es considera que és "segura" i que per això Espanya continuarà vacunant mentre no es digui el contrari. Al seu torn, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha recordat a Castella i Lleó que no pot prendre aquesta decisió de forma unilateral, sinó que s'ha de fer en el marc del consell interterritorial de Salut, informa Mariona Ferrer i Fornells.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), per la seva banda, també va sortir a desmentir dimarts que hi hagués "cap vincle, de moment, entre les vacunes d'AstraZeneca i els casos de trombosi". L'OMS va insistir que "la reducció de la mortalitat i els beneficis són encara molt més positius que els riscos" que pugui suposar la vacuna.