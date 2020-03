Una plaça castellera per un agermanament viu entre Valls i Andorra la Vella

Aquest diumenge, i amb motiu de l' agermanament entre Andorra la Vella i Valls, la plaça Príncep Benlloch ha esdevingut com a ' Plaça Castellera de 9'. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, juntament amb l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, han descobert la placa que posa nom a la plaça. L'agermanament entre les dues poblacions fa 52 anys que existeix i Marsol ha indicat que és "especial" perquè hi ha molt bona sintonia entre les dues corporacions i les dues ciutats. "Valls és una població propera i amiga, i tot això provoca que tinguem un agermanament viu". Per la seva banda, Farré ha volgut agrair a Marsol la bona acollida i també ha indagat en la idea que és més que un agermanament, perquè "són les persones".

Durant l'acte, la cònsol major ha volgut recordar el moment en què l'estiu passat, la Colla Jove dels Xiquets de Valls va aixecar un 3 de 9 amb folre a la plaça que aquest diumenge s'ha batejat com a plaça Castellera. En aquest sentit, Marsol ha confirmat la presència de la Colla Vella dels Xiquets de valls per aquesta festa major, i ha indicat que espera que això creï "ànims" de castells.

A continuació, la plaça del Poble s'ha omplert per gaudir de la calçotada popular que ha organitzat la Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, amb la col·laboració dels Escudellaires d'Andorra la Vella. En aquesta jornada gastronòmica, que permet unir llaços entre les dues ciutats, s'han repartit un total de 6.000 calçots acompanyats de botifarra. Aquests actes d'agermanament inclouen un intercanvi gastronòmic, el qual els anys parells se celebra una calçotada a la capital del Principat i els imparells una escudellada a la ciutat de l'Alt Camp.

Inici del plec de bases pel telefèric del pic del Carroi

Per altra banda, Marsol ha declarat que des de fa una setmana ja s'ha començat amb el plec de bases pel telefèric del pic del Carroi. "Esperem que en dos o tres mesos el tinguem al carrer i que cap a final d'any puguem presentar les propostes", ha comentat la cònsol major. A més, ha afirmat que pel que fa a la primera fase, el comú d'Andorra la Vella i el de la Massana treballen conjuntament i a la mateixa velocitat, i ha explicat que han creat una comissió junt amb el Govern. Quant a la segona fase, ha manifestat que dependrà exclusivament del comú de la Massana i seran ells qui decidiran si connectar-lo o no.

En aquest sentit ha tornat a insistir en el fet que l'atractiu del pic del Carroi és molt gran i ha comentat que, tot i que encara s'han de veure les propostes, es vol que les infraestructures que hi vagin siguin integrades amb la muntanya, i fins i tot que siguin menys agressives "que les antenes i els transformadors que hi ha ara".