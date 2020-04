Els castellers creuen que no podran actuar fins a l'any vinent

"Som conscients que serem dels darrers a reprendre la nostra activitat". Juli Peña, president dels Castellers d'Andorra, ha declarat que tenen completament assumit que són una activitat amb molt de contacte i, per tant, amb molt risc. "Sent optimistes i si tot va bé, podrem començar a assajar a l'octubre o al novembre, però no descartem que no puguem fer res més durant aquest any", ha indicat Peña, qui ha afegit que per exemple, per a fer un castell de 6, fan falta al voltant de 100 persones, i són completament conscients que ha de passar molt temps abans no es pugui reunir una quantitat tan gran de gent.

Ja a mitjans de març, quan van esclatar totes les alarmes, la colla va aturar els assajos, i en aquests moments, ja porten set actuacions anul·lades i saben que s'anul·laran les altres que tenen fins al mes de juny. En aquest sentit, ha explicat que les quines depenen d'ells, ja les han cancel·lat, però moltes altres depenen de comuns o d'ajuntaments i encara no ho han fet oficial.

D'altra banda, Peña ha comentat que entre setembre i novembre tenen vuit actuacions acordades, cinc al Principat i tres a fora. "Encara no sabem què passarà amb aquestes actuacions però fa tota la pinta que tampoc les podrem celebrar". En tot cas, des de la colla han assegurat que seguiran sempre les indicacions del Govern i fins i tot s'estan plantejant com podria ser el retorn. "Fins i tot podria ser que al principi haguéssim d'anar amb guants o mascareta", ha explicat Peña.

Tot i així, el president es mostra optimista i ha comentat que estan intentant fer front al confinament amb trobades i actuacions en línia. Per exemple, ha indicat que aquest dissabte serà el cinquè aniversari oficial de la colla i faran un vídeo de felicitació amb totes les colles i castellers que haguessin vingut a la diada que tenien organitzada. "Activitats com aquesta implica fer participar la gent i posar-te la camisa", ha declarat Peña, qui ha afegit que el que més es troba a faltar és la convivència social. Finalment, i com a desig, des de la colla esperen que com a mínim puguin fer una actuació a cada una de les parròquies al llarg de tot un dia. "Si abans d'acabar l'any podem fer això, ja serà molt".