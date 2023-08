El Català serà obligatori per renovar la residència a Andorra

Andorra la VellaGovern prepara una llei per protegir l'idioma oficial. El text recollirà l'obligació dels residents, tant els actuals que vulguin renovar el permís com els que el demanin per primer cop, d'acreditar uns coneixements mínims de català.

En cas que no puguin fer-ho, hauran de fer un curset de trenta hores de català per garantir que tinguin un mínim de coneixement de la llengua oficial del Principat. Fonts pròximes a Govern van indicar que per tirar endavant aquest pla caldrà que es contractin quatre noves places de professor de català per a adults.

Les incorporacions s'haurien de fer el 2024 per donar cobertura a l'augment de treball que es pot girar quan una part dels residents actuals, i també dels nous, hagin de fer el curset de trenta hores obligatori. Sense aquest curset l'acreditació dels coneixements mínims de català no es concedirà o renovarà la carta verda de residència.