Catalunya instal·larà plaques solars als túnels del tram entre Peramola i Coll de Nargó a la C-14

Andorra la VellaEl Departament de Territori instal·larà plaques solars als túnels del tram entre Peramola i Coll de Nargó. Tal com informa Ràdio Seu, aquest projecte forma part del programa 2023-2026 del Departament per a l’autogeneració i la sobirania energètica en la xarxa viària, que comportarà la instal·lació de 22 plantes fotovoltaiques a les carreteres de titularitat catalana. L'objectiu és assolir l’autoconsum en els 6.000 quilòmetres de carreteres de la Generalitat.

El programa, que ja està en marxa, suposarà una inversió de 32,5 MEUR i també inclou instal·lacions fotovoltaiques al túnel al seu pas per Benifallet (C-12); un tram entre Tagamanent i Sant Martí de Centelles (C-17); l’edifici del Centre de Control de Carreteres de Vic; el túnels de Mataró, Sant Pol i Santa Susanna i parcs solars a les antigues zones de peatge de Santa Susanna, d’Arenys de Mar i de Vilassar de Dalt (C-32 nord); l’antiga àrea de peatge de Mollet del Vallès (C-33); els túnels de l’eix de Bracons (Sant Pere de Torelló – la Vall d’en Bas) (C-37); el túnel de la ronda Oest de Sabadell (C-58c); els túnels de la Flauta i la Guàrdia, a Clariana de Cardener, i els túnels de Costafreda i de la Torre, a Súria (C-55), un parc solar en el nus amb l’AP-7, al terme de Ripollet (C-58), i el túnel de Parpers (Argentona – la Roca del Vallès), a la C-60.

Aquestes plaques permetran generar els 21,4 GW/h anuals que actualment requereix tota la xarxa viària de la Generalitat. En aquest sentit, la consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha explicat aquest divendres que l'actuació a la xarxa de carreteres "té objectius molt ambiciosos”. I ha afegit: “Hem d’avançar de forma decidida cap a les 0 emissions en el sistema de mobilitat el 2050. Per aconseguir-ho, no només hem de millorar el parc de vehicles, sinó també revisar com construïm les carreteres, com les mantenim i a més, com les gestionem”. Així mateix, ha exposat la voluntat del Departament “que la xarxa viària, a més de reduir el seu impacte en el territori, sigui aportadora d’energia neta; que esdevingui un recurs al servei de la descarbonització, per afrontar, per tant, l’emergència climàtica, una línia estratègica del Govern de la Generalitat".

Al mateix temps, també ha remarcat l’objectiu que la xarxa viària, a més de garantir la mobilitat i l’accessibilitat, pugui “generar excedents per posar-los a disposició de la ciutadania i alhora abaratir el cost de l’energia per a tots, no únicament per al manteniment de la xarxa viària”. Amb el programa presentat “volem aprofitar tot el potencial que ofereixen les carreteres de la Generalitat per instal·lar plaques fotovoltaiques i així reduir la necessitat que s’hagin d’utilitzar espais no urbanitzables i apropar la generació de l’energia als llocs on es consumeix o on hi ha un consum més gran”.