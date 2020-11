Un 25N amb una entitat catòlica i proavortament

Fa més de dues dècades que es commemora i per moltes més que se seguirà fent, vista l'evolució de la societat. L'empobriment, la dualitat de tasques i l'explotació, tan reivindicats en les concentracions del 8 del març, s'han disparat per causa de la crisi sanitària i social que han dut el coronavirus i la manca de polítiques per posar la dona a l'espai que li pertoca, que no es cap altre que el d'una situació d'igualtat amb l'home.



I és que el context actual no ha fet sinó agreujar els mals endèmics que sofreixen aquelles persones que en el seu dia a dia veuen com el sostre de vidre es transforma en formigó, la bretxa salarial per raó de gènere es converteix en un esvoranc i, en definitiva, l'empobriment de les seves condicions de vida multiplica el risc de patir diversos tipus de violència.



De les paraules a les xifres. Si a l’abril del 2019 es detectaven a Andorra nou casos de violència masclista, en el mateix mes d’aquest 2020 aquest nombre gairebé s’ha triplicat, amb 24. Aquest maig passat s’han registrat 26 nous casos en comparació als 15 del mateix mes del 2019. I al juny, 20 casos nous, en comparació als 12 del juny de l’any passat. Això durant el confinament. Entre el gener i l’octubre, el servei d’atenció a les víctimes de violència masclista ha atès 311 dones maltractades.



Els 311 casos atesos han patit maltractament psicològic i 190 l’han patit físic. Pel que fa als perfils de les víctimes, cal destacar que un 37% tenia entre 28 i 39 anys; un 27% entre 40 i 51 anys i un 15% entre 18 i 27 anys, una dada que tomba la creença que les noves generacions han superat la rèmora del patriarcat.



El Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, aprovat en una resolució per l'Assemblea General de les Nacions Unides, se celebra des del 1999 cada 25 de novembre. La violència contra les dones es presenta en àmbits diversos com el físic, el sexual, el psicològic o l'econòmic, i cada any per aquesta data diverses organitzacions i institucions visibilitzen la feina que fan per a una conscienciació col·lectiva que erradiqui aquest tipus de conductes contra les dones.



A Andorra, Stop Violències centra la campanya d'enguany en allò que anomena “una de les arrels” de la violència cap a les dones, “la violència estructural”, aquella que segons defineix l'entitat, prové de diversos estaments com l'Estat, per la via de la repressió, la justícia o l'Església. L'associació organitza una taula rodona que es podrà seguir en línia a través del seu canal de Youtube a les 16.30 hores, titulada 'Violència institucional i dret a l'avortament amb perspectiva internacional'. Comptarà amb la participació de les ponents Vanessa M. Cortés (Stop Violències), Sílvia Aldavert Garcia (CJAS), Belén Grosso (Socorristas en Red, l'Argentina) i Nicole Pastene (Advocada feminista, Chile).



L'entitat, a més, ha preparat dues conferències que se celebraran els dies posteriors. Dijous, a 18 hores i també en 'streaming', 'Drets humans, violència d'estat i represàlies', a càrrec de l'advocada especialista en drets humans, Clara Serra Baiget. I divendres, a la mateixa hora i també pel seu canal de Youtube, 'Religió i drets de les dones', per Mar Grandal, de Católicas por el derecho a decidir del estado español, una entitat que promou la lliure determinació de les persones en àmbits com l’avortament, el matrimoni o la sexualitat.

De la seva banda, Acció Feminista participa en la jornada amb diverses col·laboracions mediàtiques al país, des d'una càpsula àudiovisual que ha realitzat l'àrea d'Igualtat de Govern fins a dues entrevistes en mitjans de comunicació que tindran lloc durant aquest dimecres.



També la Societat Andorrana de Ciències (SAC) organitza aquest dimecres, a partir de les 19h, al centre cultural La Llacuna, la taula rodona '50 anys del sufragi femení a Andorra'.



Finalment, des del Govern, l'àrea d'Igualtat ha editat un vídeo en què s’incideix en el missatge dels diferents actors implicats en la lluita contra la violència de gènere més enllà del servei. També s’han fet unes 500 mascaretes per a adults i 250 per a infants de color lila i el llaç blanc.



Igualtat ha anunciat que en la propera reunió de la comissió nacional de prevenció de la violència de gènere i domèstica s’aprovarà la creació de la comissió de treball estratègic en aquest àmbit, amb l’objectiu de tenir una estructura administrativa tècnica transversal en l’àmbit de la violència envers les dones i la violència domèstica.