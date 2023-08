Cauen les vendes al sector immobiliari però no els preus dels lloguers a Andorra

Andorra la VellaEl problema de l'habitatge no ha experimentat canvis importants, tot i la caiguda important de les vendes que ha estat experimentant el sector. No s'ha notat la hipotètica possibilitat que els propietaris decidissin passar pisos de venda a arrendament ja que actualment hi ha moltíssima més oferta que demanda. Exactament al revés que en el mercat de lloguer.

Els preus d'arrendament continuen disparats, tot i que fins al novembre hi ha una excepció: el Pas de la Casa. És l'única zona o hi ha més d'una vintena d'apartaments a menys de 800 euros al mes. Són petits petitíssims, però a la resta del país només hi ha dos i es troben al Tarter. En total, dels 311 habitatges per llogar del portal Idealista hi ha 283 per sobre dels 800 euros i 28 per sota, els ja citats al Pas i el Tarter.

L'exemple més habitual per als apartaments petits és d'uns mil euros. I fins i tot hi ha més cars en les parròquies centrals. És cert que la gran majoria de pisos per arrendar són de tipus alt standing que són els més complicats de llogar pel seu preu. El panorama del lloguer continua sent el mateix que fa 8 mesos quan el nivell de vendes era molt alt.