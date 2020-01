La causa BPA es reprèn amb les consideracions prèvies

Aquest dilluns s'ha tornat a reprendre el judici contra els 24 acusats de l'anomenat cas BPA. Les defenses han intentat que la vista es tornés a suspendre, però en aquest cas el tribunal no ho ha cregut oportú. També des de les defenses han presentat diferents recursos, que el president del tribunal, el magistrat Enric Anglada, ha informat que formarien part de les consideracions prèvies.

D'aquesta manera, s'han portat a terme les intervencions de tots els lletrats, argumentant els seus punts de vista, que han estat també confirmats per la resta de lletrats que formen les defenses i que després han tingut la resposta tant del fiscal general, com de l'acusació popular que porta a terme el Govern.

Les sessions de consideracions prèvies tenen com a objectiu argumentar per part de cadascuna de les parts els posicionaments sobre la vista, però sense entrar en arguments concrets. Aquestes consideracions prèvies es poden allargar durant una setmana, tot i que el president de la sala ja ha manifestat que vol que "no s'allarguin molt" perquè d'algunes ja es va fer lectura fa gairebé dos anys, quan es va iniciar el judici. Malgrat tot, i amb l'entrada de nous recursos, les defenses tindran tot el temps que necessitin per expossar els seus punts de vista.

El president del tribunal ha expressat que "les jornades de consideracions prèvies tindran un horari de matí i tarda", certificant el seu objectiu que no es perllonguin en el temps.

Pel que fa a l'aspecte purament judicial, els lletrats han mostrat sobretot el seu malestar per com s'ha portat a terme la instrucció del cas, i com, segons Marc Maestre, advocat defensor de diferents acusats, ha tingut lloc "una clara vulneració dels drets d'informació al no tenir tota la informació del sumari quan es portava a terme la fase d'instrucció".

El cas Gao Ping, el cas Pujol, el blanqueig de diners, el cas Petrov i les 'clavagueres de l'estat espanyol' han estat protagonistes d'aquesta jornada matinal d'un procés que es preveu que sigui llarg.