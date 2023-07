La causa per la mort de 50 padrins al Cedre durant la pandèmia queda arxivada

Andorra la VellaFiscalia ha arxivat la causa per les morts de 50 padrins a l'hospital del Cedre durant la pandèmia, tal com informa RTVA. No s'ha detectat cap cas de negligència ni de mala praxi, basant-se especialment en el fet que en aquell moment no hi havia els protocols que ara sí que existeixen sobre com actuar.

La investigació va tirar endavant per la querella d'un dels familiars dels afectats, que volia arribar fins al final per saber com és possible que arribessin a produir-se fins a 50 defuncions entre persones d'edat avançada ingressades en pocs mesos. Un denunciant que encara no confirma si recorrerà contra aquesta decisió de Fiscalia.