Una cavalcada de Reis durant tot el dia i a tots els barris, una de les propostes a Andorra la Vella

Ha estat en el torn de preguntes de la sessió constitutiva del consell d'infants d'Andorra la Vella quan una de les alumnes ha proposat que la cavalcada de Reis se celebri en diferents dies i que en lloc de tirar caramels els lliuressin en mà. "No m'ho puc creure! Aquesta és la meva idea!", ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha afegit que una de les possibilitats que hi ha sobre la taula és que la cavalcada s'allargui durant tot el dia i pugui visitar tots els barris, de tal manera que els infants els puguin veure sense desplaçar-se massa i sense que hi hagi aglomeracions. Pel que fa al repartiment de caramels, Marsol ha apuntat la possibilitat que en lloc de llençar-los com és habitual, els puguin lliurar en bossetes i els dipositin, per exemple, a les bústies. "Hem d'aconseguir que tots els nens vegin els Reis" així com també el pare Noel, ha emfasitzat la cònsol major.

Tal com s'ha esmentat aquesta és una de les qüestions que ha plantejat una de les menors participants en la sessió constitutiva del consell d'infants d'Andorra la Vella, en la qual les diferents escoles de la parròquia han començat a plantejar els projectes que treballaran al llarg de l'any i que seran sotmesos a votació al mes de juny.

Entre les propostes que han presentat els infants hi ha la instal·lació d'un sistema de xarxes per evitar l'arrossegament de plàstics al riu, una idea que han plantejat des de l'escola andorrana; també s'ha posat sobre la taula la construcció de parcs per a joves d’entre 10 i 16 anys, amb tirolines i activitats de lleure, unes instal·lacions que haurien d’estar adaptades per a nois i noies amb discapacitat, un projecte que treballaran els estudiants del Sant Ermengol; espais verds a les escoles per potenciar una alimentació saludable i una producció respectuosa amb el medi ambient, ha estat la proposta de l'escola elemental francesa d'Andorra la Vella. També ha sortit la idea d'un autocinema, un projecte que "no costa molt de muntar" i que seria ideal per a temps de covid, que han proposat els alumnes del col·legi Anna Maria Janer i també hi ha hagut una proposta per treballar per combatre la processionària i fer, també, espais per als gats abandonats, de la mà de l'escola francesa de Santa Coloma. Al seu torn, els estudiants del British College of Andorra han exposat la iniciativa que han batejat com 'RespirAND' i que consisteix a crear un seguit de jardins verticals distribuïts en diversos punts d’Andorra la Vella.

Marsol ha destacat que totes les propostes són molt interessants i ha felicitat els joves consellers per "pensar en el futur de la parròquia". També ha manifestat que ara cal esperar al juny per veure com s'han de materialitzar aquestes idees inicials. La cònsol major també ha demanat la participació dels infants en el concurs per dissenyar un logotip identificatiu de les parròquies amigues de la infància. Així, hi podran prendre tots els infants i el consell del mes de juny haurà d'escollir dues propostes entre sis finalistes i que seran les que representaran la parròquia en el concurs en què prenen part infants de totes les parròquies. "Hem de ser valents i intentar guanyar el concurs", ha encoratjat Marsol als infants.

La sessió d'aquest dimarts ha tingut lloc de manera telemàtica arran de les restriccions establertes per la pandèmia de la Covid-19. La cònsol major i el secretari general es trobaven al centre de congressos i cadascun dels representants de les escoles han intervingut des del seu centre escolar.