La CEA diu que els assalariats no han perdut poder adquisitiu l'últim any

La Confederació Empresarial ha fet públiques unes dades que indicarien que els assalariats no han perdut poder adquisitiu perquè en l’últim any (amb les dades del juny del 2022) s’han augmentat més els sous que no l’IPC. La CEA defensa que tot i el context inflacionista “els salaris a Andorra han continuat creixent a un ritme superior al de la inflació”.

Segons la Confederació, “l’últim mes del qual disposem de dades es el juny passat, que coincideix amb el punt àlgid de la inflació. El salari mitjà global al juny va ser de 2.348,07 euros, un 10,2% per sobre del salari mitjà global del juny del 2021, situat en 2.129,71 euros. L’augment del salari mitjà, del 10,2% és netament superior a l’augment de l’IPC per a aquell mateix mes, situat en el 7,4%”.

En aquest sentit, afirmen que si duem a terme una anàlisi sectorial de les retribucions, podem constatar que durant la primera meitat de l’any l’augment del salari mitjà s’ha produït en gairebé tots els sectors per sobre de la inflació. Només tres sectors van registrar el juny un augment del salari mitjà inferior a la inflació: la indústria manufacturera (amb un 4,2% d’augment), l’administració pública (amb un 4,6% d’augment) i les activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials (amb un 4,6% d’augment)”.