La CEA i els Sindicats descontents amb la pujada salarial

Andorra la VellaEls interlocutors socials i econòmics mostren insatisfacció amb la pujada salarial determinada pel Govern per aquest any. Segons RVTA, Sindicats la consideren clarament insuficient, ja que no aborda el desequilibri entre salaris i cost de la vida, acusant el Govern de no complir les promeses electorals.

Amb una pujada del 7% per al salari mínim i un 4,6% fins al mitjà, la patronal lamenta la falta de consideració de les seves propostes, especialment en el càlcul del salari mitjà per sector. Les negociacions continuaran a partir de febrer, amb els sindicats advertint que el conflicte social no s’aturarà si les preocupacions no s’aborden adequadament.