La celebració de Sant Sebastià porta 2.500 racions d'escudella a Sant Julià de Lòria

Les persones integrants de la Germandat de Sant Sebastià han començat a les sis del matí d'aquest dilluns a cuinar els 270 quilos de verdura i els 612 quilos de carn de l'escudella en honor al sant que dóna nom a l'agrupació. Els cuiners han estat prop de 70 membres de la germandat de Sant Sebastià, fundada al s. XVIII i que porta 32 anys celebrant la festa. S'han repartit 2.500 racions entre tots aquells que han omplert la plaça de la Germandat.

Ha estat la primera escudella del mandat per a la nova corporació comunal, especialment per al cònsol major, Josep Majoral, que l'ha definit com una diada "molt de poble". Abans del repartiment ha recordat els valors d'ajuda mútua entre veïns que van inspirar la creació de l'agrupació, afirmant que és "un bon dia per a recordar-los". En aquest sentit, i reprenent la feina feta per l'anterior consolat, Majoral s'ha posat "a disposició" de la germandat per avançar en la creació d'un hospital de dia, tot "treballant amb ells i amb el Govern per veure si aquest projecte, que és una demanda seva, pogués ser realitat".

Pel que fa als plats repartits, han estat mil menys que l'any passat, quan la festivitat va caure en diumenge. Un plat calent per fer passar el fred a totes aquelles persones que feien cua al voltant de la plaça, alguns des d'una hora abans, ja fos amb el plat dissenyat per l'ocasió o amb la carmanyola, que de ben segur ja tenia un lloc al congelador.