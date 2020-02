Els cellers andorrans volen la denominació d'origen per als seus vins

La ministra de Medi Ambient i Agricultura, Silvia Calvó, i la ministra de Turisme, Verònica Canals, han mantingut aquest dilluns la primera reunió amb els cellers andorrans amb l'objectiu de treballar en la creació de la Denominació d'Origen Protegida ( DOP) Marca Andorra per als vins produïts al Principat. La trobada ha servit per "treballar en el desplegament de la llei 18/2018 sobre els règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris", ha explicat el director del departament d'Agricultura, Josep Maria Casals, però també per "avaluar els marcs normatius vigents a la Unió Europea".

El reglament aprovat al 2016 sobre l'ús del segell dels vins de qualitat fa que "tècnicament el camí no sigui molt difícil", ha reconegut Casals, donat que "els cellers ja han fet un pas molt important en termes de producció". Un camí que durarà dos o tres anys però amb el qual el director del departament és optimista, ja que, "si vam aconseguir una IGP (Indicació Geogràfica Protegida) de carn d'Andorra, estem convençuts que ho aconseguirem plegats per a una DOP dels vins andorrans".

"Ja pràcticament tenen el full de ruta marcat i porten anys treballant-t'hi", ha dit el vicepresident del Centre de Recerca, Salvaguarda, Coordinació i Valorització de la Viticultuta de Muntanya (CERVIM), Manuel Capote. L'entitat ha estat convidada a la reunió en ser un segell de qualitat que valora les vinyes cultivades en altitud o amb desnivells de gran prestigi. "Només cal que els cellers i el Govern es posin d'acord per treballat amb la DOP necessària per exportar el producte de qualitat que tenen aquí", ha afegit, tot potenciant "la viticultura de qualitat, l'enoturisme i el turisme gastronòmic sostenible".

La reunió també ha estat el primer pas per valorar l'entrada dels cellers del Principat a l'entitat en un futur, fet que els donaria un altre segell que reconegui la seva qualitat.

Reconeixement

En l'actualitat conviuen al Principat cinc explotacions agràries que han desenvolupat el cultiu de la vinya i, creant els seus propis cellers, estan comercialitzant els vins tant dins com fora de les fronteres andorranes. Amb la voluntat d'ajudar-los a continuar en la seva tasca, el ministeri de Turisme vol que aquests productes siguin "un reclam més del que és Andorra", ha dit Casals. Per això, en la reunió d'aquest dilluns també s'ha treballat per dur a terme "accions de comunicació per fer valdre aquests productes locals dins d'Andorra, sigui en el sector de la gastronomia i en altres".

Acord d’associació

Amb la voluntat d'acabar amb les traves burocràtiques que pateixen els cellers a l'hora d'exportar els vins, el departament d'Agricultura treballa per integrar en l' acord d'associació els capítols agraris, eliminant els inconvenients actuals. D'altra banda, Casals també ha afirmat que l'altre objectiu del departament envers l'acord d'associació és " allargar la garantia de 30 anys perquè pugui continuar el cultiu del tabac a Andorra", modificant el període de transitorietat acceptat per la Unió Europea al juny del 2018, que va ser la més extensa d'un acord negociat amb la institució.