Els cementiris d'Andorra s'omplen de flors per Tots Sants tot i que amb menys visitants

Un any més arriba el dia de Tots Sants, enguany marcat per la pandèmia de la Covid-19 i les mesures de seguretat corresponents, com el distanciament social, l'ús de mascareta i de gel hidroalcohòlic. Tot i així, els cementiris d'Andorra s'han tornat a omplir de flors i de famílies per a visitar els éssers estimats i per netejar els nínxols. Un dels treballadors del cementiri antic d'Andorra la Vella, ha assegurat que l'afluència està sent "un 5% inferior a la d'altres anys", ja que molta gent que acostuma a venir són persones grans, les quals amb la pandèmia surten menys o fins i tot, molts també es troben confinats.

Tal com ha afirmat el treballador, igual que en altres anys, "la gent va començar a venir a portar ofrenes florals fa dues setmanes" i ha remarcat que durant els darrers set dies, i principalment el dia d'avui, és quan acostuma a haver-hi més moviment de persones. Enguany, Tots Sants i els cementiris també estan marcats per la situació de la Covid-19 actual, amb cartells recordant l'ús obligatori de la mascareta i amb gel hidroalcohòlic a l'entrada. A més, un agent de circulació ha indicat que, per exemple, al cementiri nou d'Andorra la Vella es controla l'aforament perquè no hi hagi aglomeracions de persones.

En aquesta festivitat de Tots Sants, un dels principals sectors econòmics són les floristeries, les quals asseguren que les vendes s'estan mantenint bastant similars a les de l'any passat, però sí que veuen que la gent va més espaiada a buscar els rams i les flors perquè no estan tenint cues a les botigues com els altres anys. De fet, l'encarregada de la floristeria Artiflor d'Andorra la Vella ha indicat que la gent ha anat fent encàrrecs i a buscar les flors durant tota la setmana. Per contra, ha lamentat que les restriccions de mobilitat a Espanya ha provocat que certs encàrrecs que tenia de residents del Principat per anar a portar les ofrenes florals a familiars al país veí s'han anul·lat.