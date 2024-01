Un centenar dels 13.000 habitants de la Seu són andorrans

Andorra la VellaLa Seu d'Urgell ha començat l'any 2024 amb 12.948 habitants empadronats, segons el padró actualitzat. Això representa un 3,02% més d’habitants que ara fa un any, quan la capital de l'Alt Urgell tenia comptabilitzades 12.568 persones que figuressin com a residents a la ciutat. Hi ha 96 persones resident i que tenen nacionalitat andorrana.

Per franges d’edat, la població adulta és la més nombrosa: de la franja de 26 a 59 anys, hi ha 6.224 habitants (48,06%). En segon grup més representatiu és el d'entre 60 i 93 anys, amb 3.428 empadronats (27,27%). La població més jove, dels 0 als 25 anys, són 3.202 persones (25,47%). Finalment, el municipi urgellenc registra 94 persones empadronades a la franja dels 94 als 107 anys.

Per sexes, la ciutat actualment té 6.608 dones (52,57%) i 6.340 homes (47,43%). Aquesta major presència de població femenina és més manifesta entre els adults, amb 3.144 dones d’entre els 26 als 59 anys, i a la franja de 60 a 93 anys, amb 1.878.

Un 18% de la població, de nacionalitat estrangera

Finalment, pel que fa la nacionalitat dels habitants de la Seu, 10.583 habitants compten amb la nacionalitat espanyola (81,74%), si bé al municipi hi conviuen fins a 63 nacionalitats diferents. En aquest sentit, actualment la població d'origen estranger representa un 18,26%, amb un total de 2.365 residents. Entre aquests, destaquen els habitants amb passaport de Colòmbia (469, un 3,73%), seguits dels de Portugal (337), el Marroc (260), el Perú (118) i l'Argentina (105).