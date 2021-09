Un centenar de persones assisteixen a l'emotiu homenatge de record a les víctimes de Juclà

CanilloEl 4 de setembre de 2011...

La sala del Consell de Comú de Canillo s'ha omplert aquest diumenge al matí amb un centenar de persones per retre homenatge a les cinc víctimes mortals de l'accident d'helicòpter a Juclà del passat 15 de juny i recordar que l'únic supervivent encara s'està recuperant de les greus ferides que va patir. L'acte, organitzat pel Comú de Canillo amb la col·laboració de les empreses Heliand i Ecotècnic, ha estat presidit pel cap de Govern, Toni Martí, i el cònsol major de Canillo, Enric Casadevall, i ha comptat amb la presència de nombroses autoritats així com dels familiars de les víctimes. En els parlaments, plens d'emotivitat, s'ha evocat el record de les víctimes. L'acte s'havia de celebrar al mirador de la Pleta de Juclà, però el mal temps no ho ha permès. Allí s'hi ha ubicat el monòlit creat per l'artista Faust Campamà titulat Espais de silencis que convida a la meditació i el record. Durant l'acte s'ha pssat un audiovisual del dia en què es van col·locar totes les peces de granit del monument.

Claude Boulanger, Jacques Lahouille, Lluís Blanco, Elías Pérez i Daniel Curruhuinca, víctimes mortals de l'accident d'helicòpter del passat 15 de juny a Juclà, així com de l'únic supervivent Jean-Jacques Vidal ingressat a l'hospital de la Vall d'hebron recuperant-se de les cremades sofertes, han tingut aquest diumenge al matí l'acte d'homenatge i record. El Comú de Canillo, conjuntament amb les empreses Heliand i Ecotècnic, han organitzat un acte breu, però emotiu, a la Sala del Consell de Comú amb els parlaments del cònsol major de la parròquia, el cap de Govern i un amic d'una de les víctimes.

En un principi l'acte s'havia de celebrar al mirador de la Pleta de Juclà, a pocs metres del lloc del sinistre, on s'ha aixecat un monument creat per Faust Campamà a la memòria de les víctimes. El mal temps ha obligat a traslladar l'acte al Comú, i la sala del Consell s'ha omplert amb un centenar de persones. Hi eren també els familiars i els responsables de les empreses on treballaven les víctimes.

Però també hi havia una nodrida presència institucional: els síndics, Vicenç Mateu i Mònica Bonell; els ministres Jordi Alcobé, Marc Vila i Albert Esteve; el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Jaume Bartumeu; així com totes els consellers generals canillencs. Tampoc ha faltat la presència comunal: a part dels representants del consistori de Canillo en ple, s'hi ha pogut veure la cònsol major d'Andorra la vella, Rosa Ferrer, i les cònsols menors d'Ordino, Consol Naudí, i d'Escaldes-Engordany, Meritxell Sangrà.

L'acte ha constat de quatre curts parlaments: el de lurdes Borràs, consellera de Canillo que ha llegit un comunicat de l'autor del monòlit; el d'un amic d'una de les víctimes Dani Curruhinca; el del cònsol major, Enric Casadevall, i el del cap de Govern, Toni Martí. Casadevall ha explicat que el lloc triat per emplaçar-hi el monument de record a les víctimes 'convida a la meditació i al record' i que per aquest motiu l'artista li ha posat el nom Espais de silencis. Ha recordat els lligams amb la parròquia d'una de les víctimes, Elías Pérez treballador del Comú, i n'ha destacat la seva personalitat i caràcter de servei a la comunitat.

El cap de Govern ha tingut un record especial també per a qui s'està recuperant a la Vall d'Hebron de les cremades, a qui ha anat a veure ja un parell de vegades des de l'accident i 'portar-li l'escalf d'Andorra'. Martí ha dit en el seu discurs que 'el millor homenatge que es pot fer a les víctimes és mantenir-los en la nostra memòria' i que precisament el monòlir representa aquest esperit: 'capaç de resistir el pas del temps i les inclemències'. També ha explicat que per a ell el 15 de juny va ser el dia més difícil com a cap de Govern perquè 'quan moren cinc persones servint Andorra, una part d'Andorra també es mor'.