Un centenar de persones es beneficiaran del servei de taxi per desplaçar-se a l'exterior a fer tractaments

Més d’un centenar de persones gaudiran del servei de taxi individual per rebre a Espanya o França tractaments que no es fan a Andorra, essencialment radioteràpia. D’aquesta manera, el Govern ha donat llum verda al conveni entre el ministeri de Salut, la CASS i els taxistes perquè aquest servei es pugui dur a terme ja. Tal com ha comentat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, actualment entre 120 i 150 persones a l’any han de fer desplaçaments a l’exterior per rebre tractaments i aquestes seran les que es beneficiaran d’aquest servei que ja comença a prestar-se i que suposa que els pacients no hagin de pagar res ja que es tracta de serveis reemborsats al 100% per la CASS en règim de tercer pagador.

Tal com ha detallat el titular de Salut, les persones que vulguin gaudir d’aquest servei de taxi podran demanar un llistat en què constaran els professionals que el duen a terme i podran escollir lliurement amb qui volen viatjar. Tal com ha manifestat Martínez Benazet, aquest nou servei suposarà més “confort” per a les persones que han de desplaçar-se a França o Espanya a rebre tractaments. Els professionals que s’adhereixin a aquest conveni signat a tres bandes hauran d’aplicar les tarifes estipulades (bàsicament 201 euros per anar a Barcelona i 230 per anar a Tolosa) i les condicions d’aquest servei. En aquest sentit, Benazet ha manifestat que a grans trets es demana als taxistes que siguin conscients que es tracta de pacients “amb una certa fragilitat” i que, per tant, les condicions d’higiene del vehicle i les condicions de conducció s’han adequar a aquestes característiques.

Qüestionat sobre el futur de la unitat de radioteràpia al país ha destacat que “no està descartat” però ha afegit que abans de prendre cap decisió volen tenir “el màxim de coneixements possible”. Per aquest motiu, ha manifestat que tenen la intenció de convocar un concurs internacional per trobar una entitat de suport que orienti el Govern sobre l’accés a les millors tècniques de radiooncologia i també assessori l’executiu sobre les diferents novetats de tractaments. A més, el titular de Salut ha manifestat que hi haurà la presència d’un radiooncòleg a Andorra que participarà en el comitè de tumors per “afinar” molt més els tractaments dels pacients i que també podrà participar en les primeres visites i fins i tot en el seguiment dels pacients. L’objectiu, ha emfasitzat, és “donar la millor qualitat assistencial”. En aquest sentit, ha afegit que l’executiu és “molt sensible” a aquestes patologies i que s’espera poder donar la millor atenció perquè els pacients puguin superar la malaltia.

Via preferent

Benazet també ha aprofitat la seva compareixença a la roda de premsa posterior al consell de ministres per informar sobre la implantació del metge referent. D’aquesta manera, ha reiterat que ja s’arriba al 70% de la població, amb 52.993 usuaris que han designat un metge de capçalera com a referent. Benazet ha manifestat que des de l’1 de gener ja està en vigor la nova forma de copagament per als pacients que fan servir la via preferent, és a dir, que tenen el metge preferent assignat i que es tracta d’un canvi de “molt calat” que comporta una "certa complexitat". Ha valorat molt positivament les xifres registrades i ha afegit que el tram d’edat en què hi ha menys assignacions és en la que va dels 21 als 36 anys, la qual cosa, ha afegit, és “previsible”. Al llarg d’aquests dies s’han rebut unes 350 trucades de persones que volien aclarir dubtes o formular alguna queixa i, tal com ha concretat el ministre de Salut, aquestes han estat relacionades, bàsicament, amb qüestions que tenen a veure amb l’especialista. Així, ha reconegut un cert neguit dels pacients que ara ja es visiten de manera habitual amb un especialista, ja sigui a Andorra a fora, i que volien saber si podran mantenir aquest vincle amb aquest metge. Benazet ha recordat que es pot determinar un especialista com a referent. També ha manifestat que les receptes prolongades de les quals es derivin medicaments o proves i que hagin estat expedides abans de l’1 de gener tindran vigència fins al 31 de desembre.

De manera paral·lela a la posada en marxa de la figura del metge referent (que Benazet ha recordat que es podrà continuar assignant un cop es vagi a la consulta o a través de la web de la CASS o presencialment, també a la parapública) també s’han fet avenços en la implantació de la història clínica compartida, que arriba ja a tots els metges i laboratoris. Ara es treballa, ha afegit, amb els centres de diagnòstic per la imatge, els odontòlegs i els fisioterapeutes. En aquest sentit, ha manifestat que s’han rebut una trentena de trucades dels professionals i també una trentena de consultes telemàtiques. Amb aquest nou sistema, ha dit, s’eviten duplicitats de proves i es té un millor “coneixement de les patologies de les persones”. A més, ha incidit que és un sistema més segur que l’anterior. Així, ha recordat que dos dels quatre expedients oberts per accessos indeguts s’han arxivat i que els altres dos estan encara tramitant-se i que no hi ha hagut incidències destacables en aquest sentit més enllà d’aquests casos.

A l’últim, i quant al clima laboral existent al Cedre, el ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat que es treballa “activament per millorar-lo” i que no afecti la qualitat assistencial que reben els usuaris.