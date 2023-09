El centre històric d'Andorra la Vella acull el penúltim Mercat de la Vall

Andorra la VellaEl centre històric d'Andorra la Vella acull aquest dissabte el penúltim Mercat de la Vall de la temporada. Durant tota la jornada les diferents parades ubicades en aquest punt de la capital posen a l'abast dels visitants joieria, productes artesans o aliments, entre altres, amb el tret diferencial que l'oferta és feta a mà, quilòmetre zero o de proximitat. La cita ha arribat aquest any a la vuitena edició i ha incorporat com a novetat, respecte d'altres anys, els espectacles itinerants. També s'hi han ofert tallers i per exemple aquest dissabte n'hi ha hagut un d'elaboració de cervesa de la mà d'Alpha i a la tarda hi ha prevista una activitat de gravat de vidre, en fusta i pirogravat a més de pintura en pedres a càrrec d'Elisart. El darrer mercat de la temporada tindrà lloc el 7 d'octubre.