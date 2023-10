El Centre Nacional d'Emergències, a finals de legislatura

Andorra la VellaEl Centre Nacional d'Emergències serà una realitat a finals d'aquesta legislatura. Així ho ha avançat la ministra de Justícia i interior, Ester Molné, en el marc de la compareixença que ha dut a terme aquest dimecres al Consell General per presentar les prioritats de la seva cartera durant els pròxims quatre anys. D'aquesta manera, ha indicat que entre les accions a executar en el marc de les línies estratègies marcades s'hi troba el futur equipament que, tot i que ha asseverat que es troba en un "estadi embrionari", esperen que a finals de la legislatura el 112 tingui un edifici propi.

En aquest sentit, ha apuntat que, de moment, s'està treballant en la redacció d'un plec de bases per a la contractació d'una empresa tecnològica per trobar "el programari que requereix la instal·lació", el qual té la voluntat de publicar abans del 2024 per començar a treballar en el desenvolupament al llarg de l'any vinent. "Ara estem en un estadi embrionari en el sentit que primer hem de decidir quina tecnologia hi posem, per la qual cosa necessitem una empresa que ens assessori molt bé sobre això i és el que hem fet", ha afirmat. A més, ha recordat que es va realitzar un concurs d'idees entorn l'aparença del futur centre, el qual s'ubicarà al terreny davant el cos de bombers o en una altra ubicació a concretar.

Durant la compareixença, la titular de Justícia i Interior ha explicat que una de les accions que es duran a terme fins al 2027 és una modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat amb l'objectiu de flexibilitzar-ne l'adquisició. Tot i que Molné s'ha mostrat molt contundent asseverant que "ni es toquen els terminis ni s'obre la porta a la doble nacionalitat", ha comentat que estan treballant perquè, malgrat que es mantingui el període de vint anys de residència al país de manera ininterrompuda, es permetrà, per aquelles persones que hagin d'abandonar el país per un temps limitat i amb un motiu justificat, com per exemple, ha indicat, haver d'anar a cuidar un familiar de primer grau a Espanya, se li pugui parar temporalment i quan torni es computi de nou.

Una altra de les modificacions que es preveuen a la legislació és la que afecta els infants i joves, qui a hores d'ara han de cursar tota l'escolarització obligatòria, dels sis als setze anys, per obtenir la nacionalitat i la voluntat, tal com ha detallat, és que el comptatge s'iniciï a partir dels tres anys, és a dir, a maternal, i fins als divuit. "La intenció és que amb els 10 anys de residència potser seria adequat poder-hi donar la nacionalitat andorrana perquè fa una dècada que hi són i s'han integrat de manera suficient, a més de continuar durant 10 anys l'escolaritat del país, encara que no sigui obligatòria i, per tant, pensem que això pot ser un requisit d'integració suficient com per donar-los-hi la nacionalitat", ha manifestat.

Molné també ha explicat que el seu ministeri té la voluntat de tirar endavant el reglament de preus públics per al cos de Bombers, una eina que els permetrà rescabalar el cost d'algunes accions complementàries que duen a terme els efectius, com per exemple les formacions o la participació en rodatges, entre altres, així com fixar el cost dels rescats de muntanya. "Ens podrem rescabalar de la participació dels bombers en actes que no són pròpiament d'emergències i rescats, com poden ser formacions o la participació en preventius d'esdeveniments privats", ha dit. Una altra de les iniciatives a tirar endavant és la inclusió d'un suport tècnic extern a la policia per evitar un col·lapse en relació amb les causes relatives, entre altres, al blanqueig de capitals i que "a hores d'ara estan generant molta feina als efectius que se n'encarreguen". Continuant en l'àmbit judicial, Molné ha anunciat que ja no es cobraran les còpies digitals a l'administració de justícia.

En el torn de preguntes, el conseller d'Andorra Endavant, Marc Monteagudo, ha posat sobre la taula la situació el que ha afirmat que els ciutadans els hi han transmès en relació amb la inseguretat a la vila i l'augment de casos de contraban. La ministra ha defensat que s'han augmentat el nombre de patrulles al poble i les rondes de vigilància per evitar actituds delictives i reduir els casos de contraban amb col·laboració amb els agents de la duana. "Aquests esforços han donat els seus fruits perquè periòdicament s'estan fent actuacions bastant importants", ha exposat.

D'altra banda, el conseller també ha volgut manifestar la seva preocupació i la del grup parlamentari per la situació que es va viure fa un any amb l'arribada massiva de temporers sense contracte, a la qual, la ministra, l'ha informat que s'ha elaborat un document perquè els possibles treballadors extracomunitaris que vulguin venir a Andorra aquesta temporada disposin de tota la informació necessària. I ha indicat que el text estarà disponible a la pàgina web d'Immigració, al consolat i a l'ambaixada d'Argentina a Barcelona.