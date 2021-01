Centre pioner dedicat al repòs i la rehabilitació de cavalls

Bellver de CerdanyaBellver de Cerdanya acollirà a partir de la pròxima tardor un equipament dedicat al repòs i la rehabilitació de cavalls de competició que estiguin lesionats o pateixin alguna malaltia. Aquest tipus de centre és pioner a la zona, ja que ofereix serveis específics diferenciats als de les hípiques convencionals. D'aquesta manera, es pretén que l'estada dels equins sigui d'uns tres o quatre mesos, període en el qual podran descansar, alliberar l'estrès causat de les competicions en què hagin participat o recuperar-se d'una lesió, entre d'altres. La impulsora d'aquesta iniciativa, de caràcter privat, Olga Ferrer, està acabant de buscar el finançament necessari per tirar endavant el projecte, que suposa una inversió de poc més de 300.000 euros.

El centre, anomenat Equí Salut, es troba en una finca de prop de 30.000 metres quadrats ubicada entre el nucli de Pi i el cap del municipi, Bellver de Cerdanya. La idea és que aquest punt serveixi tant per descansar com per caminar i fer exercicis al riu per activar la circulació, entre d'altres. A més, durant la seva estada, els cavalls estaran alimentats d'herba, ja que la que hi ha en aquesta zona és bona per ells per l'elevada concentració de minerals que té. Ferrer ha explicat que el clima sec de la zona també és òptim per ells, ja que malgrat faci fred no han de patir per la humitat.

La idea és que a l'equipament hi hagi, com a màxim, una vintena de cavalls, que passaran la nit dins unes quadres de fusta, probablement amb una manta a sobre quan les temperatures siguin baixes. L'objectiu és que sempre respirin l'aire del carrer, motiu pel qual no s'escalfarà aquest espai. La responsable d'aquest centre ha destacat la importància que té el temps d'aturada pels equins, sobretot després de competir en proves com ara curses de resistència. Així, ha conclòs assegurant que cal tractar-los com als esportistes d'elit.