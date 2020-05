Els centres esportius treballen amb la vista posada en una reobertura el 2 de juny

Els centres esportius podrien tornar a obrir les portes el 2 de juny. Aquesta és la data que hi ha sobre la taula sempre que les dades sanitàries continuïn la tònica actual. Per aquest motiu, i tot i que encara s'estan acabant de definir els protocols, els centres esportius ja han començat a treballar per establir certes normes que hauran de complir.

Així, des de Sant Julià de Lòria tenen clar que si finalment la data fixada és aquest 2 de juny, obriran portes, tant de la piscina com del gimnàs, aquest dia. Algunes de les tasques que hauran de fer és senyalitzar els diferents circuits que les persones hauran de seguir i també tenen clar que les neteges "hauran de ser més intenses". Un altre dels aspectes que caldrà tenir en compte és el dels aforaments i en aquest sentit assenyalen que seran molt diferents dels actuals.

Des del Centre esportiu dels Serradells s'està a l'espera, també, que el Govern detalli de manera definitiva els protocols que hauran de complir i la voluntat és obrir portes en la data que es decreti, seguint l'exemple del que es va fer quan es van obrir les guarderies, destaquen fonts comunals. Des dels Serradells ja s'ha començat a prendre certes mesures com separar les màquines o senyalitzar els circuits que les persones hauran de seguir tant en l'entrada com en la sortida del centre. També s'instal·laran cartells amb les normes d'higiene que cal seguir. "Es treballa de manera intensa" per obrir el dia que el Govern ho permeti, emfasitzen des del comú.

Un altre centre que també treballa en els protocols d'obertura amb la vista posada en aquest començament de juny és el Centre esportiu d'Ordino, tal com confirmen des del comú.