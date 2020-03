Els cercadors de viatges segueixen oferint nits d’hotel a Andorra

Els principals cercadors internacionals de viatges en línia segueixen aliens a les mesures decretades tant pel Govern d'Andorra com per altres executius de la resta d'Europa i del món. La rapidesa amb què s'han establert les mesures preventives i de restricció ha fet que plataformes per reservar allotjament o altres serveis turístics segueixin mostrant ofertes per venir a Andorra a esquiar o a passar un cap de setmana. Tot i això, cal destacar que l'executiu ja ha informat durant les darreres hores que aquests establiments poden estar disponibles fins assolir el 30% de l'aforament.

Aquesta incidència està causant feina extraordinària als serveis de reserva dels hotels, que un cop fetes les reserves a través d'aquests portals han de posar-se en contacte amb els interessats per informar-los de la situació i demanar-los que cancel·lin la contractació per estalviar-se costos de gestió o, en tot cas, canviar-la de data a l'espera que l'aforament sigui menor.

No obstant aquesta incidència, altres plataformes de contractació en línia sí que han actualitzat les seves ofertes. Actualment ja no és possible comprar forfets per esquiar a Granvalira o Vallnord, o comprar entrades per Caldea o Naturlandia, entre altres.