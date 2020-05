Un estudi científic conclou que l'ús de la hidroxicloroquina eleva el risc de mort en els pacients de Covid-19

Els pacients de Covid-19 a qui s'ha administrat hidroxicloroquina com a tractament han registrat un índex més elevat d'arrítmies ventriculars i també "un risc més elevat de morir a l'hospital". És la contundent conclusió d'un estudi liderat per l'Escola de Medicina de Harvard publicat aquest divendres a la revista científica 'The Lancet', que comença a donar llum (o més aviat ombres) sobre un dels tractaments per al covid-19 que més rebombori mediàtic han desfermat, fins al punt que el president dels Estats Units mateix diu que en pren només per prevenció.

La hidroxicloroquina i la cloroquina són medicaments contra la malària que s'està utilitzant en molts hospitals del món com a tractament per al covid-19, tot i la falta de proves científiques de la seva eficàcia. El mateix president dels Estats Units, Donald Trump, es va passar setmanes promocionant el medicament com la possible cura per al coronavirus i fa pocs dies va revelar que ell mateix n'està prenent des de fa setmanes, com també diu que ho fa el president del Brasil, Jair Bolsonaro.

Però l'estudi de 'The Lancet' associa l'administració d'aquest medicament amb més risc de morir o almenys de patir problemes cardiovasculars, com taquicàrdies, segons es conclou de l'anàlisi estadística de 96.000 casos de coronavirus tractats en 671 hospital dels sis continents. De tots aquests, 14.888 pacients van rebre tractament amb hidroxicloroquina a partir d'un màxim de 48 hores des del seu diagnòstic, ja sigui sola o administrada amb un altre antibiòtic, i 81.144 no van rebre aquest tractament.

L'estudi compara totes les característiques fisiològiques dels pacients i també els resultats obtinguts pel tractament en uns casos i en altres. L'índex de mortalitat dels pacients que no van prendre cap tractament basat en la hidroxicloroquina o la cloroquina va ser del 9%. En canvi, dels que van prendre hidroxicloroquina , el 18% van morir. Però encara més: dels que van prendre hidroxicloroquina amb algun altre macròlid (com antibiòtics) van morir el 23,8%. En la mateixa línia, els que van prendre cloroquina van tenir un índex de mortalitat del 16,4% i dels que van prendre cloroquina amb altres macròlids van morir el 22,2%.

Alhora, el 6,1% dels pacients que van prendre hidroxicloroquina i un 8,1% dels que la van prendre amb antibiòtics van patir alguna arrítmia ventricular durant la seva hospitalització, mentre que això només els va passar a un 0,3% dels pacients que van rebre altres tipus de tractaments. Per als que van prendre cloroquina, va ser el 4,3%. i per als que la prenien amb antibiòtic, van ser el 6,5% que van patir aquest tipus de problemes cardiovasculars.