Cinc hospitalitzats més per coronavirus

Andorra la VellaLa xifra de persones que es troben ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell s'ha incrementat en cinc en les darreres 24 hores. Així, si aquest dilluns eren sis els pacients amb SARS-CoV-2 a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell aquest dimarts la xifra s'eleva a onze. Cal destacar que pel que fa als ingressos a la Unitat de Cures Intensives, es mantenen estables en sis persones, quatre de les quals continuen necessitant ventilació mecànica.Aquest increment d'hospitalitzacions es donen en una jornada en què la xifra de nous positius són trenta, per la qual cosa el total de persones que han estat diagnosticades des de l'inici de la pandèmia és d'11.319 persones. Pel que fa a les altes cal destacar que és una més que els casos detectats, concretament 31, per la qual cosa ja han superat la malaltia 10.861 persones. Pel que fa al total de defuncions, es mantenen estables en 113, segons les dades facilitades pel Govern. Quant als casos actius, són ara com ara 345, la qual cosa significa un menys que dilluns.

Cal destacar, a més, que durant la jornada de dilluns es van administrar 484 vacunes en el marc de la vacunació massiva que s'està duent a terme a l'antiga plaça de Braus.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 21 aules estan sota vigilància activa –nou en total (una més que dilluns) i dotze en parcial– i 19 en vigilància passiva, dues menys.