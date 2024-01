El Cinema serà protagonista al Carnaval d'Encamp

Andorra la VellaLa Comissió de Festes d'Encamp i el Comú han presentat avui el programa d'actes de l'edició 2024 del Carnaval d'Encamp que, una vegada més, tematitza les nits de disfresses de dissabte, diumenge i dilluns. Enguany ho fa al voltant del món del cinema i la proposta inclou tres idees: cinema d'animació, sota el títol "Fantasy World", el dissabte; cinema dels 80 i dels 90, amb el títol "Cinema Legends" el diumenge i cinema de ciència ficció el dilluns amb la nit "My hero", "amb la voluntat d'incentivar la participació al concurs de disfresses", en paraules del representant de la Comissió de Festes, Alejandro Gonçalves.

El Carnaval d'Encamp començarà el dissabte 10 de febrer amb la tradicional penjada del Sa Majestat el Rei Carnestoltes i l'actuació de l'Esbart Sant Romà i continuarà fins al dimecres 14 de febrer, que clourà amb els focs artificials de fi de festa.

La programació d'enguany inclou totes les representacions tradicionals, que en paraules del representant de la Comissió de Festes, Christian Fernandes, "es preveuen més carregades de sàtira i humor tenint en compte les recents eleccions comunals i generals de l'any passat" i també "d'una gran varietat d'actes per a tots els públics", des dels més infantils i familiars amb espectacles musicals i de màgia, discjòqueis de renom per a les nits més festives, com DJ Mon, Toni Peret o Guillem dels Buhos, i grups de música més tradicionals per als més grans.

Pel que fa al Concurs de disfresses, i en concret a les categories de comparses i carrosses de dissabte a la tarda, les inscripcions ja estan obertes i es poden fer enviant un correu a cdfencamp@gmail.com abans del dia 9 de febrer. L'entrega de premis, conjuntament amb els premis de les disfresses temàtiques de les nits de cinema, es farà el diumenge, a les 23:45 h, a la Sala de Festes.

El Concurs i l'entrega de premis de les disfresses infantils serà el diumenge, a les 17:30 h, a la Sala de Festes del Complex durant la festa Just Dance.

Les bases de totes les categories del Concurs de disfresses, carrosses i comparses es poden consultar en aquest enllaç.

Finalment, per la seva part, el conseller comunal, Joan Sans, ha explicat que per guanyar en visibilitat s'ha habilitat una web del Carnaval d'Encamp "en el qual la gent podrà veure, no solament aspectes com el cartell o la programació de la festivitat, sinó que també podrà descobrir la història que envolta el Carnaval d'Encamp i altres elements del nostre patrimoni immaterial, amb un petit històric i diferents peces informatives i audiovisuals". Aquesta web s'anirà completant amb la informació històrica a poc a poc durant els pròxims mesos.

Sans també ha volgut remarcar "la gran feina que ha fet l'organització, amb la Comissió de Festes d'Encamp al capdavant, i juntament amb altres entitats i voluntaris, que ha fet possible elaborar un programa d'allò més complet, mantenint els actes més purament tradicionals, barrejant-los amb altres més lúdics i festius".

El cartell guanyador del II Concurs de cartells de Carnaval

El programa de Carnaval es difondrà a través del cartell guanyador de l'edició d'enguany del Concurs de cartells de Carnaval d'Encamp que s'ha endut Sergio Iborra Colomer, de 49 anys i resident a Xàtiva amb arrels familiars a Andorra.

El cartell va ser escollit per unanimitat dels membres del jurat, entre les vint-i-dues propostes presentades, i és una il·lustració digital que, amb l'estil particular de l'artista, recull els principals personatges i elements icònics del Carnaval d'Encamp amb molta força en el color i la verticalitat.