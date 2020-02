Una cinquantena de participants en la primera canicròs del país

Passar una jornada entretinguda amb la teva mascota a Naturlandia mentre contribueixes amb una causa solidària. Aquest ha estat l'objectiu principal que Bomosa ha volgut assolir aquest diumenge amb la celebració de la primera canicròs oficial que es posa en marxa al país i que, a més, és puntuable per al Campionat Català Popular de Canicròs (CCPC). Segons ha confirmat la directora de Bomosa, Carmen Rivera, s'han inscrit a la competició un total de 51 persones, un fet que ha suposat que la jornada hagi estat tot un "èxit".

L'esdeveniment s'ha distribuït en tres actes. A les 10 hores ha tingut lloc la competició inicial, adreçada a totes aquelles persones que competeixen de manera professional; una hora més tard s'ha posat en marxa una caminada popular per a les famílies que s'han desplaçat al parc amb les seves mascotes i, finalment, a les 12 hores s'ha celebrat una altra canicròs infantil amb la voluntat de "conscienciar" els més petits de la casa sobre la tinença responsable d'animals de companyia.

Així doncs, segons ha detallat Rivera, tots els beneficis recaptats gràcies a les inscripcions de les curses aniran adreçats a projectes amb els quals Bomosa està treballant actualment i, en especial, a un que afecta una gossa embarassada que va entrar recentment a la gossera. Tanmateix, la voluntat és que amb aquests beneficis també es pugui donar suport a les famílies amb dificultats per fer més accessibles les visites al veterinari.

En l'esdeveniment també hi ha estat present el director del CCPC, Domènec Peret, que s'ha congratulat del retorn rebut per part de la ciutadania i ha avançat que, juntament amb Bomosa, es treballarà d'ara endavant per donar a conèixer aquest esport al país i professionalitzar-lo.