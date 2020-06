El circuit dels estripagecs, nou repte per aquest estiu a Ordino

Tres anys després de presentar el circuit ‘Estripagecs al vent’, l’Oficina de Turisme llença un nou repte per aquest estiu que convida al visitant a fer-se una selfie amb el símbol que corona sis pics dels més alts i emblemàtics de la parròquia d’Ordino, aquest cop amb mascareta.



Totes aquelles persones que es facin una selfie amb l’estripagecs en un mínim de cinc dels sis pics, amb la mascareta posada, i les mostrin a l’Oficina de Turisme obtindran un obsequi. Les selfies s’hauran de publicar a la xarxa Instagram amb l’etiqueta #ordinoestripagecs i l’estació Ordino Arcalís premiarà les deu primeres fotos més votades.



La iniciativa transversal entre els departaments de Cultura, Turisme i Esports vol promoure l’esport i la muntanya, així com incentivar el turisme local amb una nota d’humor.



Els estripagecs d’acer, fets pel dissenyador gràfic Pere Moles amb unes dimensions de 1,40 m x 8,5 m, són un element característic de la cultura del Pirineu i han esdevingut un símbol per Ordino, des que al 2017 es van coronar set cims: pic del Casamanya (2.740 m), pic de Cataperdís (2.805 m), pic de l’Estanyó (2.915 m), pic de la Font Blanca (2.906), pic de la Serrera (2.913 m) i pic de Tristaina (2.878 m).