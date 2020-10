Els agents de circulació vetllaran pel compliment de les mesures antiCovid

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha reunit aquest dimarts amb representants de tots els comuns per reforçar la col·laboració en la lluita contra la pandèmia del coronavirus. Així, ha demanat a les corporacions que els agents de circulació se sumin als efectius que duen a terme controls de seguiment de les mesures preventives tant als establiments com als espais públics.

El Govern ja va acordar dilluns augmentar el nombre dels equips que, conjuntament amb la Policia, duen a terme aquestes inspeccions amb la incorporació d’efectius dels departaments de Comerç i Medi Ambient que se sumen als de Salut. La voluntat d’aquestes inspeccions és la de fer pedagogia a la societat i indicar-los quan no s’estan complint les mesures decretades per fer front a l’expansió del coronavirus. Quan es comprova que hi ha una infracció, és el cos de Policia qui en fa la constatació. En aquest sentit, el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha manifestat aquesta tarda que un dels objectius principals és "controlar que la gent faci el confinament" i ha afegit que malgrat el procés administratiu sigui lent les persones que incompleixin "poden tenir la certesa" que l'administració arribarà "fins al final per fer complir les obligacions" que tenen els ciutadans.

Les autoritats sanitàries recorden que, a banda de la col·laboració transversal entre les administracions, és transcendental que la població segueixi les mesures de prevenció d’ús de mascareta, distanciament social i higiene de mans.

D'altra banda, i tal com ja havia avançat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, aquest dimarts ha començat el cribratge específic als alumnes i professors de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, el centre educatiu que té més classes aïllades per contagis de Covid-19 –hores d’ara hi ha dotze aules en aïllament total i una en parcial–. Així, en el primer dia de cribratge específic s’han fet 150 proves diagnòstiques comptant els alumnes de primer i segon curs i la majoria de professors. És previst que la resta d’alumnes –les classes de tercer i quart curs– i docents puguin passar el cribratge aquest dimecres.