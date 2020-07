La ciutadania, conscienciada amb l'ús de la mascareta

Les sancions per no dur mascareta i els nous casos de coronavirus sorgits al país durant aquesta setmana han influït en la manera d'actuar de la gent, i per tant, l'ús de la mascareta s'ha generalitzat al Principat i és rara l'ocasió que se'n veu algú sense. El Govern va decretar aquest dimarts l'obligatorietat de dur la mascareta en la via pública i en espais tancats i oberts d'ús públic. A més, també va instaurar un règim sancionador i es va establir el pagament de 100 euros en cas d'incomplir aquesta norma. Des de l'executiu es va indicar que no només la policia podria interposar sancions a la ciutadania, sinó que també ho podran fer els inspectors del ministeri de Salut.

El cert és que des de l'aplicació d'aquesta normativa, l'ús de la mascareta s'ha estès i s'ha normalitzat al Principat. En aquest sentit, alguns botiguers han explicat que gairebé tothom va amb mascareta, quan abans de la normativa, hi havia bastanta gent que no n'utilitzava i s'havien trobat en la circumstància de no deixar entrar algú al local per no dur la mascareta. Quant a la gent, tot i que hi ha algú que encara segueix apel·lant a la responsabilitat de cadascú com s'ha fet durant tota la pandèmia, la gran majoria troben encertada la decisió, sobretot després del rebrot que hi ha hagut aquesta setmana i per la situació que tenen els països veïns.

En la mateixa línia, els turistes també es troben conscienciats amb aquest ús, ja que per exemple, els catalans, manifesten que ja hi estan acostumats perquè a l'altra banda de la frontera també és obligatori. Per tant, en els eixos comercials del país es pot observar com la gran majoria de la ciutadania du mascareta.