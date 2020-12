El medi ambient i ajudar als ciutadans més afectats per la Covid-19, propostes dels alumnes d'Ordino

Ordino ha celebrat aquest dijous la sessió de consell d'infants de forma telemàtica amb els alumnes de l'escola francesa i l'escola andorrana de la parròquia. Durant la sessió, que ha comptat amb la presència del cònsol major, Josep Àngel Mortés, i de la cònsol menor, Eva Choy, els alumnes han proposat diverses accions relacionades amb el medi ambient i també per ajudar als ciutadans de la parròquia més afectats per la Covid-19. En aquest sentit, Mortés ha destacat que totes les propostes són molt realistes i interessants, a banda, "de fàcils de fer".

Per la seva banda, tres alumnes de l'escola francesa han explicat quatre propostes que han treballat amb el conjunt de les classes. En primer lloc, els hi agradaria tirar endavant l'acció 'Ordino Residus Zero' que consistiria a organitzar una recollida de burilles a la parròquia i també instal·lar uns objectes que han dissenyat per tal que els ciutadans hi puguin llençar les burilles. A més, també han demanat al un espai per poder organitzar una exposició sobre el canvi climàtic, i també han sol·licitat al comú que algun tècnic de la corporació anés a l'escola a explicar que significa esdevenir reserva de la biosfera per tal de poder-ho treballar a l'aula. Finalment, per part de l'escola francesa també han demanat poder ajudar als padrins a cuidar els horts i aprendre i compartir experiències amb ells.

En aquest sentit, el cònsol major ha comentat que la parròquia ja disposa de cendrers específics d'exterior, i que la qüestió principal és evitar l'incivisme de la gent. Sobre l'exposició del canvi climàtic ha destacat que és una molt bona iniciativa perquè "tots hem de contribuir a minimitzar el canvi climàtic", i pel que fa a la reserva de la biosfera, s'ha mostrat molt agraït que els alumnes estiguin interessants amb el tema, i ha afegit que des del comú ja s'està treballant perquè "els nostres tècnics expliquin a les escoles en què consistirà".

Pel que fa a l'escola andorrana, també tres alumnes han explicat que les seves propostes consisteixen a millorar la gent que viu a la parròquia d'Ordino, sobretot aquells més afectats per la pandèmia de la Covid-19, que s'han quedat sols o que passen dificultats econòmiques. Per aquest motiu, han proposat enviar cartes a la gent gran perquè no se sentin tan sols, volen organitzar una recollida de roba i joguines i també pretenen ampliar la pàgina web de l'escola amb contingut educatiu i lúdic per passar el temps. Per tant, ha sol·licitat al comú les adreces de la gent gran de la parròquia per poder-los-hi fer arribar les cartes, també ha demanat un espai on poder fer la recollida de roba i jocs i finalment, han comentat que necessitarien l'ajuda del comú per promocionar la pàgina web.

En resposta a les propostes, Choy ha declarat que és molt important que hagin pensat amb la gent gran de la parròquia, "el col·lectiu més vulnerable i que a més, tenen la Casa Pairal tancada". També ha expressat que buscaran poder facilitar l'espai per fer la recollida i que des del departament de comunicació del comú se'ls ajudarà a fer difusió dels continguts de la pàgina web. Tot i així, Mortés ha estat realista, i ha indicat que la situació de la Covid-19, podria fer que alguna proposta fos més complicada de tirar endavant, però ha remarcat que es mirarà d'aconseguir que totes les propostes es puguin desenvolupar complint amb les normatives dictades des del Govern d'Andorra.

Durant la sessió, també s'ha informat dels portaveus dels dos centres i s'ha fet una lectura de l'acta de la darrera sessió. Des del comú s'ha agraït l'esforç del professorat per fer possible aquest consell de forma telemàtica i s'ha indicat que la intenció és poder-ne celebrar un altre entre el maig i el juny, abans de l'estiu.