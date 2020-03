Els ciutadans diran la seva sobre l'economia circular

Els ciutadans podran dir la seva sobre el projecte d’economia circular que es vol implementar al país. D’aquesta manera, des del Govern s’ha obert un procés participatiu que inclou tres instruments i que servirà com a “base” per a l’elaboració del projecte de llei i l’estratègia nacional d’economia circular. Així, d’una banda, s’ha fet una enquesta a través del Centre de recerca sociològica a 750 persones i, de manera paral·lela, s’ha obert la plataforma www.visc.ad a la participació ciutadana. També es faran dues reunions informatives. Amb tota la informació que es reculli de tot aquests processos s’elaborarà el text legislatiu que es vol entrar a tràmit parlamentari a finals d’any, tal com ha explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.



Calvó ha destacat que ara com ara estem en un model d'economia lineal i s’ha de caminar cap a una economia circular en què s’opti pels productes reutilitzables i recuperables i s’eviti, al màxim, els d’un sol ús. Això passa, ha manifestat, per la implicació dels empresaris però també per un canvi d’hàbits dels consumidors a qui, ha dit, cal “empoderar”. Precisament perquè aquesta temàtica mediambiental toca “tots els ciutadans” s’ha decidit que puguin dir la seva, a través d'un treball conjunt entre Medi Ambient i la secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana. Aquest és el primer d’un seguit de processos participatius que des de l’executiu es volen posar en marxa, tal com ha dit el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, que ha explicat la plataforma que es posa en marxa per facilitar aquesta participació. En aquesta web els ciutadans podran respondre una enquesta sobre l’economia circular, dir-hi la seva i també estar assabentats de totes les aportacions que es facin al voltant d’aquesta temàtica. Tal com ha comentat Pons, la intenció és que la ciutadania “vegi que el Govern té ganes d’escoltar” i que puguin veure que poden participar de manera activa “proposant coses per a la coconstrucció de l’Andorra que volem”.



Com s'ha esmentat, en aquest procés participatiu també hi haurà dues sessions informatives. En la que s’ha de celebrar el 19 de març es tractaran aspectes relacionats amb el consum com el malbaratament alimentari, els plàstics d’un sol ús i la roba i calçat; i en una segona, s’abordarà què fer amb els residus.



Per difondre aquest procés de participació ciutadana es farà una campanya als mitjans de comunicació amb la voluntat, també, d’anar “generant un clima de cultura participativa” i aconseguir que la ciutadania s’impliqui cada vegada més. En aquest sentit, més enllà dels projectes que puguin estar relacionats amb altres departaments del Govern, Medi Ambient ha palesat que miraran de fer servir aquesta participació ciutadana “el més sovint possible” ja que es veu també com una fórmula per fer participar els col·lectius que no estan organitzats.