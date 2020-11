Els ciutadans opinen sobre l'economia circular

El 12 de març la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, de la mà del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat van engegar un procés participatiu al voltant de l’ economia circular que va culminar el 31 d’octubre. Era el primer projecte de participació ciutadana que es vehiculava a través de la plataforma Visc i, per tant, una prova dels processos participatius que el Govern vol impulsar aquesta legislatura. La iniciativa ha comptat amb una enquesta i una sèrie de missatges informatius en el compte de Visc a les xarxes socials. El test, que comptava amb dinou preguntes sobre l’economia circular i que ha de servir també per a l’elaboració de la llei que Medi Ambient vol impulsar sobre aquesta matèria, ha rebut la resposta d'un total de 168 persones, una xifra que el secretari d’Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, valora de “forma molt positiva”. De fet, destaca que és un primer pas “esperançador” que malgrat haver hagut de superar diversos “esculls”, alguns dels quals vinculats a la pandèmia, el procés hagi comptat amb aquesta participació i la ciutadania hagi pogut dir-hi la seva.

“És esperançador que malgrat l’excepcionalitat (causada per la pandèmia) la gent hagi vist la importància de canviar de model”, valora Pons sobre la implicació en aquesta enquesta, on els participants on pogut opinar sobre la gestió de residus i els models de consum i reciclatge. I és que, per exemple, la crisi sanitària va motivar que les jornades informatives que estaven previstes en el marc d’aquest procés s’hagin hagut de substituir per tot un seguit de documentació que la ciutadania ha tingut al seu abast i que ha tractat sobre l’economia circular, el balanç de 20 anys del Pla nacional de residus i una infografia de comparació de l’economia lineal i l’economia circular. Aquestes xerrades s'havien pensat com un punt de reflexió i també com a divulgació del procés participatiu.

Algunes de les respostes que han donat els ciutadans mostren que un 75,6% dels enquestats estaria totalment d’acord a prohibir les bosses de plàstic d’un sol ús; que un 38,69% seria també favorable a què es restringissin els productes que entren al país en funció dels materials que els formen i en funció del seu ús; o un 82,14% que estaria totalment d’acord que s’implantés un sistema de dipòsit, devolució i retorn dels envasos de begudes. També cal destacar que un 36,31% donaria ple suport a la implantació d’una taxa de residus que penalitzés qui més residus genera, sota el principi que “qui contamina paga”; o un 39,88% que estaria totalment d’acord que s’aprovessin tributs, taxes o impostos per incentivar la reducció, reutilització i reciclatge.

Tal com destaca Pons, algunes de les preguntes demanaven una escala amb valoracions numèriques de l’1 al 5 per determinar el grau d’acord o de desacord amb el contingut. Altres eren d’elecció múltiple entre una sèrie d’opcions i finalment, n’hi havia de resposta oberta. El secretari d’Estat de Participació Ciutadana valora el fet que la ciutadania hagi volgut dir-hi la seva i mostri una “ conscienciació” per avançar cap a un canvi d’hàbits per a una millor gestió mediambiental. En aquest sentit, remarca el fet que a través d’enquestes d’aquest tipus es pugui “recollir” aquest neguit ciutadà i serveixi com a base per a l'elaboració del text legal sobre l'economia circular, juntament amb altres opinions com la dels agents implicats.