328 ciutadans sancionats per no dur la mascareta

Ho advertia fa una setmana el ministre portaveu, Eric Jover: “On no arribem amb la responsabilitat dels ciutadans haurem d'anar per altres vies”. I aquest dilluns, el cap de Govern, Xavier Espot ha posat xifres a l’avís de Jover quan ha fet balanç del nombre d'inspeccions que s'han dut a terme als establiments de restauració i als bars des del 21 de setembre. D'aquesta manera, s'han fet fins a 191 inspeccions, de les quals 130 complien amb totes les mesures sanitàries però a 61 locals s'han detectat infraccions.



Els motius principals de les sancions imposades tenen a veure amb no respectar la separació de seguretat entre les taules, superar el nombre màxim de persones per taula, fumar en indrets on no està permès, no portar la mascareta i utilitzar la barra malgrat estar prohibit. Així mateix, fins a l'actualitat s'han imposat 328 sancions a ciutadans residents o estrangers relacionades amb no dur la mascareta, per la qual cosa "els procediments sancionadors estan seguint el seu curs", ha afegit el cap de Govern.



Precisament per donar més suport als propietaris d'aquests locals, Espot ha anunciat que s'ha encomanat al ministeri d'Economia i Finances que articulin un sistema d'ajuts per als propietaris de bars, restaurants i altres establiments tancats com són els locals d'oci nocturn. Malgrat que les ajudes encara "s'han d'acabar d'afinar", ha recordat que encara segueixen vigents els ERTOs i el programa de crèdits tous.



A més, ha anunciat que es treballa en una modificació legislativa per ser "més efectius i transversals" en les inspeccions als locals, que es basaran a donar més competències als serveis d'inspecció i als agents de circulació per permetre que puguin decretar el tancament d'un local que incompleixi les mesures de prevenció i restricció. "Estem treballant en tot això i demostra que estem a l'escolta de les reivindicacions dels sectors que sabem que ho estan passant malament", ha afegit.