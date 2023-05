El clam de l'Hospitalet per demanar que es combati el contraban procedent d'Andorra

Andorra la VellaVeïns de l'Hospitalet han fet públic a través de les xarxes socials un vídeo on es veuen una quinzena de contrabandistes passant per una de les pistes forestals del poble. El vídeo recull una carta que volen que arribi al Copríncep francès Emmanuel Macron i al ministre de l'Interior Gerald Darmanin. El vídeo s'han enviat per les xarxes socials a Emmanuel Macron i al ministeri de l'Interior amb la voluntat que actuïn per acabar amb aquesta situació. Recorden que és un poble de 103 persones on han de suportar tot el que comporta l'activitat de desenes de contrabandistes cada dia en el seu territori.

L'alcalde de l'Hospitalet Arnaud Diaz s'ha afegit a la protesta i es queixa que des del 2015 el poble no compta amb la presència de gendarmes i el tràfic de tabac andorrà "no para d'augmentar setmana a setmana". Afegeix que a més els contrabandistes deixen cotxes cremats quan ja no els necessiten i no volen deixar empremtes o causen aldarulls.

El vídeo que han fet arribat a Macron està gravat el 20 de maig i es veu com els contrabandistes passen per una pista forestal. Al mateix temps, Diaz lamenta que l'Hospitalet s'ha convertit en el camp base d'una seixantena de contrabandistes i "cada dia la situació és més difícil per a nosaltres".

Monsieur le Président Élysée – Présidence de la République française Emmanuel Macron Monsieur le Ministre Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer Gerald Darmanin, Nous espérons que notre candidature pour la création d’une brigade de Gendarmerie Nationale soit entendue et acceptée. D’autant plus que notre commune financera la création des bureaux et des logements. Nous ne demandons pas l’aumône nous serons acteurs et partenaires dans ce projet. Samedi dernier encore une fois en plein jour, notre village a été le camp de base d’une soixantaine de trafiquants de cigarette. Cette situation est de plus en plus difficile pour nous, nous avons besoin d’un État fort et présent sur notre territoire pour faire cesser ce trafic. Cette vidéo de quelques secondes illustre ce trafic régulier qui dure aux yeux de tous depuis des mois et des mois. Merci Préfète de l'Ariège Martine Froger, Députée 1ere circonscription de l'Ariège Jean Pierre Sicre Jean Jacques Michau Christine Téqui Ariège, le Département Gendarmerie de l'Ariège Alain Naudy Communauté de communes de la Haute-Ariège La Dépêche Ariège Gazette Ariégeoise Le Monde Libération France 3 Occitanie Envoyé spécial Posted by l'hospitalet près l'andorre on Tuesday, May 23, 2023

