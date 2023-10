Clama perquè ha de marxar de l'habitació perquè no la pot pagar amb 800 euros de baixa i 500 de pensió

Andorra la VellaUn home ha fet pública la seva situació 'desesperada' a través de les xarxes socials. I ho ha fet per reclamar suport de les treballadores socials. Explica que es troba de baixa i per tant està cobrant el 70% del salari que li correspondria. No diu quin és el sou, però s'interpreta que és d'uns 1.200 euros al mes perquè indica que està rebent 800 com a 70%.

L'home assegura que està abonant 500 euros de pensió alimentària als fills i que es troba en una situació límit perquè a final d'aquest mes ha de deixar l'habitació on viu. No la pot pagar. El seu escenari, segons ha fet públic a les xarxes, és que amb 300 euros que li queden ha de menjar tot el mes i pagar un allotjament.

Apunta un parell de situacions que mostren la desesperació. D'una banda, indica que sinó paga la pensió dels fills, encara que pels seus ingressos és totalment irracional, "la saig m'embarga el compte" i també assegura que les treballadores socials no li donen suport.